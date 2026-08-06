Японское качество по цене Лады: старт продаж компактного седана изменил расклад в эконом-классе

На российском вторичном и "сером" рынках появился компактный седан Mitsubishi Attrage, который по цене конкурирует с базовыми версиями LADA Vesta. В Екатеринбурге новые автомобили предлагают за 1 600 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью Vesta в кузове седан с вариатором (от 1 631 000 рублей за модель 2026 года), и существенно ниже цен на Changan Alsvin и Belgee S50, где порог входа превышает 2 миллиона рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Итан Лам is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0 Автомобиль Mitsubishi Attrage

Техническое оснащение и стоимость

Предлагаемые экземпляры оснащены трехцилиндровым атмосферным двигателем 3A92 объемом 1,2 литра с цепным приводом ГРМ. Мотор развивает 80 л. с. и 100 Нм крутящего момента, работая в паре с вариатором Jatco. Для сравнения: стоимость аналогичного автомобиля в Таиланде составляет около 1 380 000 рублей по текущему курсу.

Комплектация предлагаемых машин включает:

медиасистему с сенсорным дисплеем на 7 дюймов;

круиз-контроль и ограничитель скорости;

кожаный мультируль, кондиционер и кнопку запуска двигателя;

14-дюймовые литые диски и электропривод зеркал;

две фронтальные подушки безопасности.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что появление подобных моделей через "серый" импорт создает ценовое давление на бюджетный сегмент официальных продаж, однако покупателю важно учитывать отсутствие заводской гарантии от производителя в России.

Риски параллельного импорта

Продавцы заявляют о полной растаможке автомобилей напрямую на РФ и отсутствии скрытых платежей. Тем не менее, Attrage изначально предназначен для рынков Юго-Восточной Азии, что может потребовать проверки адаптации систем под российские климатические условия.

"При покупке автомобилей из Азии через посредников основной риск связан с прозрачностью таможенного оформления и последующим обслуживанием. Вариаторы Jatco надежны, но требуют строгого соблюдения регламентов замены масла, что становится критичным при отсутствии официальной сервисной сети", — отметил аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто