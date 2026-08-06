Японское качество по цене Лады: старт продаж компактного седана изменил расклад в эконом-классе

На российском вторичном и "сером" рынках появился компактный седан Mitsubishi Attrage, который по цене конкурирует с базовыми версиями LADA Vesta. В Екатеринбурге новые автомобили предлагают за 1 600 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью Vesta в кузове седан с вариатором (от 1 631 000 рублей за модель 2026 года), и существенно ниже цен на Changan Alsvin и Belgee S50, где порог входа превышает 2 миллиона рублей.
Предлагаемые экземпляры оснащены трехцилиндровым атмосферным двигателем 3A92 объемом 1,2 литра с цепным приводом ГРМ. Мотор развивает 80 л. с. и 100 Нм крутящего момента, работая в паре с вариатором Jatco. Для сравнения: стоимость аналогичного автомобиля в Таиланде составляет около 1 380 000 рублей по текущему курсу.
Комплектация предлагаемых машин включает:
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что появление подобных моделей через "серый" импорт создает ценовое давление на бюджетный сегмент официальных продаж, однако покупателю важно учитывать отсутствие заводской гарантии от производителя в России.
Продавцы заявляют о полной растаможке автомобилей напрямую на РФ и отсутствии скрытых платежей. Тем не менее, Attrage изначально предназначен для рынков Юго-Восточной Азии, что может потребовать проверки адаптации систем под российские климатические условия.
"При покупке автомобилей из Азии через посредников основной риск связан с прозрачностью таможенного оформления и последующим обслуживанием. Вариаторы Jatco надежны, но требуют строгого соблюдения регламентов замены масла, что становится критичным при отсутствии официальной сервисной сети", — отметил аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.