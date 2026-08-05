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Штраф за проезд по обочине могут увеличить в десять раз

Авто

Автомобильный союз направил предложение в ведомства о повышении штрафа за проезд на обочине с текущих 500 до 5000 рублей. Инициатива находится на стадии публичного обсуждения и пока не рассматривается как готовый законопроект: соответствующие поправки в КоАП РФ не вносились.

ДПС
Фото: t.me/mosgibdd by Фото: пресс-служба Госавоинспекции Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ДПС

По словам союза, водители, использующие обочину для обхода пробок, создают аварийную обстановку и мешают движению специальной техники и общественного транспорта. В организации считают, что существующий штраф в 500 рублей (ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ) не обладает предупредительным эффектом. Ранее аналогичные идеи звучали в Госдуме, но до внесения законопроекта стадия не доходила.

Механизм ужесточения прост: повышение верхней границы санкции делает нарушение заметно чувствительнее для кошелька. Однако на практике результат зависит от охвата автофиксации: большинство камер фиксирует проезд на встречную полосу или превышение скорости, а выезд на обочину засекают единичные комплексы и патрули ГИБДД. Без расширения технической базы риск остаться при старом уровне зафиксированных нарушений высок.

Автомобильный юрист Олег Зорин обращает внимание, что любой рост штрафа требует поправок в КоАП и согласования с Правительством, а эффективность меры будет определяться не суммой в законе, а процентом неизбежно зафиксированных правонарушений.

Экспертная проверка:
  • автомобильный юрист, специалист по техническим и страховым спорам Олег Зорин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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