Кошмар на дорогах стал явью: массовые отказы в сервисах предопределили крах привычной схемы ОСАГО

Число жалоб российских водителей на страховые компании по ОСАГО выросло на 18,6% за первое полугодие 2026 года. Всего финансовому омбудсмену поступило почти 70 тысяч обращений, причем 78% из них связаны с отказами в натуральном возмещении или нарушением сроков ремонта.

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Кризис натурального возмещения

Механизм направления автомобиля на ремонт перестал работать для большинства участников рынка. По данным Российского союза автостраховщиков, направление в сервис получают лишь 5-6% пострадавших в ДТП. Остальным выплачивают денежную компенсацию, которая зачастую не покрывает и половины стоимости восстановления машины.

Ситуация вызвана двумя факторами. Первый — дефицит запчастей и сбои в логистике, из-за которых поставки затягиваются на месяцы. СТО отказываются брать автомобили в работу, чтобы не платить штрафы за превышение установленного законом 30-дневного срока.

Второй фактор — разрыв между справочными ценами регулятора и рыночной стоимостью. СТО невыгодно проводить ремонт по тарифам ОСАГО, так как стоимость комплектующих и работ в справочниках существенно занижена. При этом при оплате наличными те же запчасти находятся в наличии мгновенно, но по рыночной цене.

Автомобильный юрист Олег Зорин поясняет, что при отказе в ремонте или затягивании сроков водитель имеет право обратиться к финансовому уполномоченному. Это обязательный этап до подачи иска в суд, который позволяет зафиксировать нарушение условий договора страхования и потребовать выплату или исполнение обязательств.

Пути решения и ограничения

В страховом сообществе обсуждают возможность увеличения срока восстановления автомобиля с 30 до 45 дней. Однако эксперты полагают, что без пересмотра стоимости запчастей и нормативов работ натуральная форма возмещения останется формальностью, а количество споров продолжит расти.

Экспертная проверка: автомобильный юрист, специалист по техническим и страховым спорам Олег Зорин