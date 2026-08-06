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Кошмар на дорогах стал явью: массовые отказы в сервисах предопределили крах привычной схемы ОСАГО

Авто

Число жалоб российских водителей на страховые компании по ОСАГО выросло на 18,6% за первое полугодие 2026 года. Всего финансовому омбудсмену поступило почти 70 тысяч обращений, причем 78% из них связаны с отказами в натуральном возмещении или нарушением сроков ремонта.

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Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
осаго

Кризис натурального возмещения

Механизм направления автомобиля на ремонт перестал работать для большинства участников рынка. По данным Российского союза автостраховщиков, направление в сервис получают лишь 5-6% пострадавших в ДТП. Остальным выплачивают денежную компенсацию, которая зачастую не покрывает и половины стоимости восстановления машины.

Ситуация вызвана двумя факторами. Первый — дефицит запчастей и сбои в логистике, из-за которых поставки затягиваются на месяцы. СТО отказываются брать автомобили в работу, чтобы не платить штрафы за превышение установленного законом 30-дневного срока.

Второй фактор — разрыв между справочными ценами регулятора и рыночной стоимостью. СТО невыгодно проводить ремонт по тарифам ОСАГО, так как стоимость комплектующих и работ в справочниках существенно занижена. При этом при оплате наличными те же запчасти находятся в наличии мгновенно, но по рыночной цене.

Автомобильный юрист Олег Зорин поясняет, что при отказе в ремонте или затягивании сроков водитель имеет право обратиться к финансовому уполномоченному. Это обязательный этап до подачи иска в суд, который позволяет зафиксировать нарушение условий договора страхования и потребовать выплату или исполнение обязательств.

Пути решения и ограничения

В страховом сообществе обсуждают возможность увеличения срока восстановления автомобиля с 30 до 45 дней. Однако эксперты полагают, что без пересмотра стоимости запчастей и нормативов работ натуральная форма возмещения останется формальностью, а количество споров продолжит расти.

Экспертная проверка:
  • автомобильный юрист, специалист по техническим и страховым спорам Олег Зорин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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