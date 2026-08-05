Легенда возвращается в автосалоны: популярный рамный внедорожник вновь доступен водителям в РФ

В России возобновились продажи рамного внедорожника BAIC BJ40. Модели с бензиновым двигателем поступят в дилерскую сеть в ближайшее время, сообщает пресс-служба бренда.

Фото: Wikipedia by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BAIC BJ40

Ранее предложение по модели было временно приостановлено — в марте данные о ценах и комплектациях исчезли с официального сайта, а статус автомобиля изменился на "скоро в продаже". Представители компании объяснили паузу ожиданием получения однотипного сертификата безопасности (ОТТС).

Рекомендованная розничная цена BAIC BJ40 сейчас составляет 3 799 000 рублей. Внедорожник производится на заводе "Автотор" в Калининграде.

Технические характеристики и оснащение

На данный момент модель представлена одной модификацией: 2,0-литровый турбированный бензиновый мотор мощностью 218 л. с. в паре с восьмиступенчатым гидроавтоматом.

Конструктивные особенности автомобиля:

полный привод с понижающим рядом и жестко подключаемым передним мостом;

зависимая пружинная задняя подвеска (неразрезной мост);

дорожный просвет 210 мм.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что возобновление продаж модели после получения сертификации позволяет бренду стабилизировать присутствие в сегменте рамных внедорожников, однако итоговый спрос будет зависеть от актуальности цены относительно конкурентов.

Перспективы модельного ряда

Линейку бренда в России должен дополнить компактный рамный внедорожник BJ41. Модель фактически представляет собой новое поколение BJ40 (на ряде рынков, включая ОАЭ, она продается под индексом BJ40 Pro).

Параллельно с возвращением BJ40 компания BAIC провела корректировку цен на другие модели калининградской сборки: седан U5 Plus, внедорожник BJ60 и кроссовер X55 подешевели в диапазоне от 210 до 900 тысяч рублей.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто