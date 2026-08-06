Средняя цена нового автомобиля в России выросла до 3,5 млн рублей

Средняя стоимость нового легкового автомобиля в России достигла 3,5 млн рублей по итогам июля 2026 года. Данные агентства "Автостат" подтверждают устойчивый рост цен, который стал системным фактором для рынка.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка новой машины в автосалоне

Основными драйверами удорожания стали рост затрат на металл, логистику и комплектующие. Это привело к формированию значительного разрыва между стоимостью новых машин и автомобилей с пробегом: средний ценник на "вторичном" рынке в июле составил 1,2 млн рублей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что трехкратная разница в цене между новым и подержанным авто указывает на изменение структуры спроса. В таких условиях новые машины становятся менее доступными для частного покупателя, смещаясь в сегмент корпоративных парков или премиального потребления.

Динамика вторичного рынка

На фоне общего роста цен на новые авто, стоимость некоторых популярных моделей с пробегом демонстрирует падение. В частности, средняя цена обновленного Geely Coolray первого поколения снизилась на 5,3% и составила около 1,99 млн рублей.

Причиной такого снижения стали перенасыщение складов предложениями и выход более актуальных версий модели. Рынок корректирует стоимость ликвидных ранее машин в зависимости от объема доступного предложения.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто