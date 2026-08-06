Средняя цена нового автомобиля в России выросла до 3,5 млн рублей

Средняя стоимость нового легкового автомобиля в России достигла 3,5 млн рублей по итогам июля 2026 года. Данные агентства "Автостат" подтверждают устойчивый рост цен, который стал системным фактором для рынка.
Основными драйверами удорожания стали рост затрат на металл, логистику и комплектующие. Это привело к формированию значительного разрыва между стоимостью новых машин и автомобилей с пробегом: средний ценник на "вторичном" рынке в июле составил 1,2 млн рублей.
Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что трехкратная разница в цене между новым и подержанным авто указывает на изменение структуры спроса. В таких условиях новые машины становятся менее доступными для частного покупателя, смещаясь в сегмент корпоративных парков или премиального потребления.
На фоне общего роста цен на новые авто, стоимость некоторых популярных моделей с пробегом демонстрирует падение. В частности, средняя цена обновленного Geely Coolray первого поколения снизилась на 5,3% и составила около 1,99 млн рублей.
Причиной такого снижения стали перенасыщение складов предложениями и выход более актуальных версий модели. Рынок корректирует стоимость ликвидных ранее машин в зависимости от объема доступного предложения.
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