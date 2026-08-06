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Продажи автомобилей через интернет в России выросли в 4,5 раза

Авто

Объем онлайн-продаж автомобилей в России в 2025 году вырос в 4,5 раза, достигнув 387 тысяч единиц. Несмотря на резкий скачок, доля цифровых сделок остается крайне низкой и составляет менее 1% от общего объема рынка.

Онлайн-покупка автомобиля
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Онлайн-покупка автомобиля

Динамика и лидеры сегмента

Основной объем сделок сосредоточен на крупнейших маркетплейсах: Яндекс. Авто и Avito обеспечили продажу примерно 300 тысяч автомобилей. Также зафиксирован рост активности на Auto.ru и Cars.com.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что даже пятикратный рост в количественном выражении не меняет общую структуру рынка, так как общие объемы продаж остаются доминирующими в традиционном офлайн-сегменте.

Препятствия для масштабирования

При общем объеме реализации около 40 миллионов автомобилей в России за 2025 год, онлайн-канал не стал массовым инструментом покупки. Покупатели по-прежнему выбирают визиты в автосалоны и взаимодействие с дилерами.

"Малая доля онлайн-продаж при высоком темпе роста говорит о том, что цифровые платформы пока выполняют роль витрин для поиска, но финальный этап сделки и проверка автомобиля всё равно требуют физического присутствия клиента", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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