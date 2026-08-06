Продажи автомобилей через интернет в России выросли в 4,5 раза

Объем онлайн-продаж автомобилей в России в 2025 году вырос в 4,5 раза, достигнув 387 тысяч единиц. Несмотря на резкий скачок, доля цифровых сделок остается крайне низкой и составляет менее 1% от общего объема рынка.
Основной объем сделок сосредоточен на крупнейших маркетплейсах: Яндекс. Авто и Avito обеспечили продажу примерно 300 тысяч автомобилей. Также зафиксирован рост активности на Auto.ru и Cars.com.
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что даже пятикратный рост в количественном выражении не меняет общую структуру рынка, так как общие объемы продаж остаются доминирующими в традиционном офлайн-сегменте.
При общем объеме реализации около 40 миллионов автомобилей в России за 2025 год, онлайн-канал не стал массовым инструментом покупки. Покупатели по-прежнему выбирают визиты в автосалоны и взаимодействие с дилерами.
"Малая доля онлайн-продаж при высоком темпе роста говорит о том, что цифровые платформы пока выполняют роль витрин для поиска, но финальный этап сделки и проверка автомобиля всё равно требуют физического присутствия клиента", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.