Высокие цены и стоимость кредитов могут привести российский авторынок к стагнации

Российский рынок новых легковых автомобилей в июле 2026 года зафиксировал объем в 122 092 единицы. Несмотря на то, что это лучший месячный показатель с начала года, темпы роста к прошлому июлю замедлились до 1,2%, что указывает на охлаждение спроса.

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Динамика продаж и лидеры сегмента

По данным агентства "Автостат" (на основе сведений АО "ППК"), за семь месяцев 2026 года в стране продали 730 714 машин, что на 12,2% больше уровня прошлого года. Однако динамика замедляется: если в первой половине года рост составлял 14,8%, то к концу июля он упал до минимальных значений.

LADA удерживает лидерство с долей рынка 23,94% (29 227 машин в июле). Вторую и третью позиции заняли Haval (15 606 ед.) и Tenet (12 550 ед.). Среди моделей первой строчкой остается LADA Granta (11 086 шт.), хотя её продажи упали на 15% год к году. Рост показали Haval Jolion (+29,7%, до 7 202 ед.) и LADA Niva Travel (+37,7%, до 3 491 ед.).

Наибольший скачок продемонстрировала Mazda: продажи марки выросли в 5,5 раза (до 3 090 машин), что обеспечил кроссовер CX-5.

Причины замедления рынка

Снижение темпов роста связано с эффектом низкой базы начала 2025 года. В тот период спрос подавляли рост утильсбора, высокая ключевая ставка и неопределенность относительно возврата западных брендов.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что текущая ситуация с минимальным приростом продаж может свидетельствовать о достижении предела покупательской способности при действующих финансовых условиях. Когда рост замедляется до 1%, рынок фактически переходит в стагнацию, где новые покупки совершаются либо за счет собственных средств, либо при острой необходимости.

Дополнительными барьерами остаются высокие цены на автомобили и стоимость автокредитования. По прогнозам экспертов, по итогам 2026 года объем рынка может составить около 1,3 млн единиц, что сопоставимо с результатом 2025 года.