Мечты о дешевом Geely Coolray рухнули: официальный ответ бренда о версии с АКПП

Geely официально опровергла информацию о появлении в российском ассортименте упрощённой версии кроссовера Coolray с атмосферным двигателем и классическим автоматом. Пресс-служба марки в России сообщила: "Продажи такого автомобиля в РФ не планируются". Таким образом, единственной доступной комплектацией остаётся "Эксклюзив" за 2 739 990 рублей с турбированным 1,5-литровым мотором на 147 л. с. и семиступенчатым роботом на мокром сцеплении.

Фото: commons.wikimedia.org by Итан Ламас, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Geely Coolray

Поводом для слухов стала фотография автомобиля с иной силовой установкой, замеченная в московском учебном центре бренда. Один из телеграм-каналов расценил это как знак готовящегося запуска версии с 122-сильным атмосферным агрегатом и шестиступенчатой автоматической коробкой. В компании разъяснили ситуацию коротко и категорично, исключая любую диверсификацию моторной гаммы в обозримом будущем.

Что предлагает Coolray сейчас

Рестайлинговый кроссовер дебютировал на рынке в мае. Выбор цвета единственный — "лиловый перламутр" с чёрной крышей. Внешне обновлённую модель отличают массивная решётка с волнообразным рисунком, рельефный бампер с интегрированным диффузором и 18-дюймовые чёрные диски с красными суппортами.

Комплектация богата: цифровая приборная панель 8,8 дюйма, мультимедиа с 14,6-дюймовым экраном и беспроводным Apple CarPlay / Android Auto, комплекс ADAS второго уровня (адаптивный круиз, удержание полосы, предупреждение при открывании дверей, помощник заднего хода), камеры 360° с режимом "прозрачного шасси", беспроводная зарядка, УФ-козырьки, приводы багажника и водительского сиденья, отдельные дефлекторы для второго ряда.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что отказ от более дешёвой версии с традиционной автоматикой фиксирует позиционирование Coolray как полностью нагруженного продукта в узком ценовом окне. Это упрощает логистику и сервис, но оставляет покупателя без альтернативы, если роботизированная коробка или турбомотор вызывают сомнения.

Ранее издание "За рулем" включало Coolray в пятерку самых востребованных новых автомобилей на российском рынке.