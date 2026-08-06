Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Интеллектуальные светофоры в Новосибирске сокращают дорожные заторы
В Орле сорвался капитальный ремонт здания налоговой службы на 378 млн рублей
В Барнауле снесут аварийный бревенчатый дом 1937 года постройки
Соседи ахнут: 8 редких однолетников, которые превратят ваш сад в произведение искусства
От дачных скатертей до подиума: как клетка виши стала главным принтом лета
Жители двух районов Саратова остаются без холодной воды второй день
В Кемерове ожидают кратковременные рыжие выбросы из-за работ на заводе «Азот»
Карьера под угрозой: привычка доверять задачи нейросетям привела к неожиданным потерям мест в штате
ГИБДД разъяснила порядок работы мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД с участием операторов

Второй шанс для дизеля: почему европейские водители массово бросают электрокары

Авто

Европейские водители все чаще отказываются от идеи пересесть на электрокары, возвращаясь к проверенным дизельным моторам. Пока зарядные станции остаются редкостью, а счета за свет растут, привычный бак с топливом снова кажется самым надежным и понятным решением для поездок на дальние расстояния.

зарядная станция
Фото: Mos.ru by Фото: Максим Денисов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
зарядная станция

Почему дизель снова в моде

На практике видно, что резкий переход на электричество оказался сложнее, чем виделось в планах. Основной преградой стали цены на энергию и нехватку мест, где можно быстро пополнить запас хода. В таких условиях заправка, которая занимает пять минут и позволяет проехать тысячу километров, выглядит как серьезный аргумент. Особенно это заметно в коммерческих перевозках, где время напрямую превращается в деньги.

"Дизельные моторы всегда были про ресурс и предсказуемость. Когда человек понимает, что на одном баке он доедет из одной страны в другую без поиска свободной розетки, выбор становится очевидным", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Интерес подогревает и общее состояние экономики. Покупка машины сейчас воспринимается как долгосрочное вложение, а дизельная техника традиционно медленнее теряет в цене. Это простое решение для тех, кто не готов к экспериментам за собственный счет.

Тишина и чистота нового поколения

Современный мотор на тяжелом топливе уже давно не напоминает старые тракторные агрегаты. Инженеры научили их работать тихо, без характерной вибрации в салоне. Главное — заметить, как сильно изменились экологические показатели. Благодаря сложным системам очистки выхлоп стал безопаснее, что позволяет таким машинам укладываться в самые жесткие рамки правил.

"Конструкция современных агрегатов доведена до совершенства, в них практически нет лишнего шума. С точки зрения техники это вершина развития двигателей внутреннего сгорания", — объяснил специально для Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Тот самый секрет популярности кроется в балансе. Автопроизводители увидели, что спрос не падает, и начали обновлять линейки. Вместо того чтобы полностью закрывать заводы, компании вкладывают средства в доработку существующих моделей, делая их еще эффективнее. В глазах покупателя это выглядит как возвращение к здравому смыслу.

Экономика против экологии

Если смотреть на вещи проще, то дизель остается единственным спасением для тяжелых внедорожников и фургонов. В этом сегменте батареи пока не могут обеспечить нужную автономность без потери грузоподъемности. По статистике, почти половина коммерческого парка в Европе по-прежнему заправляется из черного пистолета. Это реальный вариант сохранить бизнес прибыльным.

"Для многих водителей их транспорт — это не просто средство передвижения, а почти член семьи. В глаза бросается то, как люди ценят привычную надежность и не спешат менять ее на новые технологии", — подчеркнул эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

На деле же выходит, что полный отказ от нефтяного топлива в ближайшее время маловероятен. Пока инфраструктура не готова принять миллионы электромобилей, дизель будет подстраховывать рынок. Каждое такое действие производителей лишь подтверждает: списывать двигатель внутреннего сгорания со счетов еще слишком рано.

Параметр сравнения Особенности дизеля сегодня
Запас хода До 1000-1200 км на одном баке
Время заправки От 3 до 7 минут до полного объема
Инфраструктура Доступна повсеместно без очередей
Стоимость обслуживания Понятный регламент и доступные запчасти

Ответы на популярные вопросы

Правда ли, что дизель запретят в крупных городах?
Ограничения вводят только для старых машин. Новые модели соответствуют всем нормам и могут свободно передвигаться.

Почему дизельные авто стали дороже?
Это связано с установкой сложных фильтров и систем нейтрализации выхлопа, которые делают машину чище.

Насколько надежны современные моторы?
При должном уходе и качественном топливе ресурс таких двигателей значительно выше, чем у бензиновых аналогов.

Кому больше всего подходит дизельный автомобиль?
Тем, кто часто ездит по трассе или использует машину для перевозки тяжелых грузов и прицепов.

Читайте также

Экспертная проверка: автослесарь Денис Хромов, инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Хрустящие огурцы без лишних хлопот: финский рецепт с необычным приемом, который стоит попробовать
Еда и рецепты
Хрустящие огурцы без лишних хлопот: финский рецепт с необычным приемом, который стоит попробовать
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Пермский край
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Прогнозы и статистика
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Популярное
Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях

Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.

Волосы как после дорогого салона: 5 шагов японского метода мытья головы в домашних условиях
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Боевой генерал вместо чиновников: перестройка в Минобороны предопределила новый темп СВО
Под напором ВС РФ побежали львовские боевики, обезопасив многострадальное Тёткино
Не боятся засухи и украшают сад до осени: 8 однолетников для дачных дорожек и клумб
Странный зоопарк из железа: украинские новинки июля предопределили финал иллюзий об успехах Андрей Николаев Тайная жизнь звезд "Мухтара": знаменитая актриса раскрыла правду о работе с животными Анжела Якубовская Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова
Взрыв под Екатеринбургом: случайность спасла владельца Уралдронзавода от смерти
Недооценка России обернулась фатальными событиями на рынке дизеля в ЕС и на Украине
Главный нейл-тренд сезона: почему все массово выбирают фисташковое покрытие
Главный нейл-тренд сезона: почему все массово выбирают фисташковое покрытие
Последние материалы
ГИБДД разъяснила порядок работы мобильных комплексов фиксации нарушений ПДД с участием операторов
Роспотребнадзор напомнил жителям Камчатки об опасности купания в официально запрещенных местах
Томаты не превратятся в кашу после стерилизации: специальный ингредиент укрепил мякоть овощей
Сети АЗС Оренбургской области перешли на разные схемы поставок топлива
В Ставрополе многодетным семьям выплатят по 6 200 рублей на каждого школьника
Ученые из Севастополя создали систему мониторинга морской среды с помощью медуз
Управляющие компании в РФ обяжут содержать диспетчерские службы в режиме 24/7
В Омской области сожгли половину партий помидоров с опасным вирусом
Возвращение топлива Евро-2 и Евро-3: риски для современных двигателей
Техническая ошибка Аэрофлота обернулась выплатой полумиллиона рублей пассажиру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.