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От 150 до 200 лошадиных сил: подробные характеристики и комплектации кроссоверов "Москвич" М-серии

Авто

Количество регистраций новых кроссоверов "Москвич" моделей М70 и М90 в июле выросло на 34% относительно июня. По данным пресс-службы завода, положительная динамика за первые два полных месяца продаж связана с расширением дилерской сети и выходом бренда в востребованные сегменты рынка.

Москвич М70
Фото: commons.wikimedia.org by Lacherstein, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Москвич М70

Технические характеристики линейки

Модельный ряд М-серии разделен по функционалу и техническому оснащению:

  • "Москвич М70" — пятиместный кроссовер с передним приводом. Доступен в двух версиях: "Драйв" (двигатель 1,5 л, 150 л. с., 7-ступенчатый робот с "мокрыми" сцеплениями) и "Ультра" (двигатель 2,0 л, 200 л. с., 9-ступенчатый автомат).
  • "Москвич М90" — семиместный полноприводный флагман в комплектации "Ультимейт". Оснащен турбомотором 2,0 л (200 л. с., 350 Нм) и 9-ступенчатым автоматом.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что рост регистраций на начальном этапе продаж часто отражает эффект наполнения дилерских складов после старта поставок, который в данном случае начался в конце мая.

Перспективы в корпоративном секторе

Обе модели включены в перечень Минпромторга по локализации такси. В этом списке сейчас находятся 36 моделей, имеющих право на закупку российскими таксопарками в рамках действующего законодательства.

 "Соответствие закону о локализации такси открывает для бренда доступ к крупным корпоративным заказам, что может стать более значимым драйвером продаж, чем частный спрос", — отметил аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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