От 150 до 200 лошадиных сил: подробные характеристики и комплектации кроссоверов "Москвич" М-серии

Количество регистраций новых кроссоверов "Москвич" моделей М70 и М90 в июле выросло на 34% относительно июня. По данным пресс-службы завода, положительная динамика за первые два полных месяца продаж связана с расширением дилерской сети и выходом бренда в востребованные сегменты рынка.
Модельный ряд М-серии разделен по функционалу и техническому оснащению:
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что рост регистраций на начальном этапе продаж часто отражает эффект наполнения дилерских складов после старта поставок, который в данном случае начался в конце мая.
Обе модели включены в перечень Минпромторга по локализации такси. В этом списке сейчас находятся 36 моделей, имеющих право на закупку российскими таксопарками в рамках действующего законодательства.
"Соответствие закону о локализации такси открывает для бренда доступ к крупным корпоративным заказам, что может стать более значимым драйвером продаж, чем частный спрос", — отметил аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.
Традиционная японская система ухода позволяет добиться салонного эффекта без использования химии, фокусируясь на бережном очищении и стимуляции фолликулов.