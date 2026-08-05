Опыт Chery в русской локализации: что покажет автобренд Tenet Plus на августовском показе

Новый автомобильный бренд Tenet Plus представит в России два кроссовера среднего размера — L4 и L6. Премьера моделей назначена на 12 августа.

Фото: chery.ru is licensed under Free More Info Автомобильный бренд Chery

Марка создана российскими инвесторами совместно с китайской компанией Chery. Производство обеих моделей будет локализовано на новом заводе в России, что должно ускорить сроки поставок и упростить контроль качества сборки.

Техническая база и оснащение

При создании L4 и L6 инженеры опираются на производственный опыт Chery. Точные технические параметры автомобилей раскроют во время презентации, однако известно, что модели получат системы помощи водителю и обновленные мультимедийные комплексы.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что запуск локального производства для нового бренда является важным фактором: это позволяет не только избежать проблем с логистикой параллельного импорта, но и гибче адаптировать комплектации под запросы российского покупателя.

Модельный ряд L4 и L6 будет разделен на несколько версий оснащения. Информация о стоимости автомобилей, а также деталях льготных программ для первых владельцев появится в ближайшие месяцы.