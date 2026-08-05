Без льготного периода и скидки 25%: за какие нарушения ПДД придется платить полную сумму штрафа

МВД России определило список нарушений ПДД, при которых водители лишаются права на скидку 25% при оплате штрафа. В этих случаях взыскание придется погасить в полном объеме, regardless от срока оплаты.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сотрудник ГИБДД выписывает штраф

Группы нарушений без права на льготу

Основной перечень исключений касается повторных правонарушений и действий, создающих высокую угрозу безопасности. Скидка не применяется при повторном управлении незарегистрированным автомобилем, а также при вождении после лишения прав (включая повторные случаи).

Полная сумма штрафа взимается за следующие грубые нарушения:

управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования;

употребление алкоголя, наркотических или психотропных веществ после ДТП или остановки полицией до прохождения теста;

повторное превышение скорости на 40 км/ч и более;

повторный проезд на красный свет или выезд на встречную полосу;

повторное движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением.

Автомобильный юрист Олег Зорин поясняет, что механизм льготной оплаты работает только для тех составов, где закон прямо не предусмотрел исключения. Если нарушение повлекло причинение вреда здоровью потерпевшего (легкой или средней тяжести), скидка также аннулируется.

Железнодорожные переезды и перевозка детей

Отдельная категория штрафов без скидок связана с правилами проезда через железнодорожные пути. Сюда входят выезд на переезд при закрытом шлагбауме, движение на запрещающий сигнал, остановка на путях и пересечение дороги вне оборудованного перехода.

Также льготный порядок не распространяется на ряд нарушений требований к организованной перевозке детей автобусами.

"Важно различать дату вынесения постановления и дату получения письма. Срок в 30 дней отсчитывается именно от даты вынесения документа. Если письмо пришло позже этого срока, водитель может подать ходатайство о его восстановлении, но при получении отсрочки или рассрочки оплаты право на скидку теряется", — отметил автомобильный юрист Олег Зорин.