Дефицит АИ-100 и очереди на АЗС: как подготовить автомобиль к поездке на юг

Автопутешественники, планирующие поездки на юг России в августе, сталкиваются с нестабильной ситуацией на топливном рынке и серьезными заторами на ключевых магистралях. Несмотря на частичное восстановление поставок бензина в Севастополе и Краснодарском крае, сохраняются ценовые колебания и ограничения на объем покупки.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автозаправочная колонка с бензином 92, 95, 98 и ДТ

Топливный рынок: цены и лимиты

В Севастополе все марки топлива вернулись в свободную продажу. По данным губернатора региона Михаила Развожаева, стоимость АИ-92 зафиксирована на уровне не выше 100 рублей за литр. Однако действует временный лимит: одна машина может купить до 20 литров бензина этой марки.

Цены на высокооктановое топливо демонстрируют тенденцию к снижению. Если 30 июля АИ-95 и дизельное топливо стоили 210 рублей за литр, то на 5 августа стоимость улучшенных марок составляет от 180 до 199 рублей, а обычного АИ-95 — от 170 до 179 рублей. В течение недели цены снижались примерно на 5-10 рублей за литр ежедневно.

В Краснодарском крае рынок стабилизировался, рост цен прекратился, однако зафиксирован дефицит бензина марки АИ-100.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что наличие топлива на стелах АЗС не всегда означает отсутствие очередей или стабильность поставок в долгосрочной перспективе, особенно в пик отпускного сезона.

Логистические сложности и пробки

Движение по трассе М-4 "Дон" затруднено. Критические заторы наблюдаются в районе Горячего Ключа и в Джубге, где скорость движения минимальна.

Проезд по Крымскому мосту остается нестабильным. В ночь на 5 августа движение перекрывали дважды: в два и четыре часа утра. Ограничения длились от 40 минут до полутора часов. Утренние очереди перед досмотровыми пунктами на 5 августа отсутствовали, но риск внезапных остановок транспорта сохраняется постоянно.

"Для тех, кто решит ехать на автомобиле, рекомендуется заправляться при любой возможности, даже если пробег от предыдущей АЗС составил всего 100-200 километров", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто