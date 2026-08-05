Средняя стоимость нового авто в России выросла до 2,85 млн рублей

Средняя стоимость нового автомобиля в России в июле 2026 года достигла 2 850 000 рублей. По сравнению с началом года цена выросла на 12%.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Автомобили Geely в выставочном зале

Основной рост сосредоточен в премиальном сегменте, где сильнее всего подорожали машины марок Toyota, Honda и BMW. В бюджетном секторе — у брендов Lada и Hyundai — ценовой скачок оказался менее выраженным.

Подорожание обусловлено двумя механизмами. Первый — рост затрат на закупку ключевых комплектующих. Второй — смещение структуры спроса: покупатели чаще выбирают модели с дорогим оснащением и дополнительными опциями, что поднимает средний чек по рынку.

Автоэксперт Игорь Моржаретто обращает внимание, что изменение средней цены не всегда означает прямое повышение прайсов на все модели. Часто такой эффект возникает из-за изменения пропорции продаж: когда доля дорогих машин в общем объеме растет, средний показатель смещается вверх даже при стабильных ценах на базовые версии.

Аналитики ожидают продолжения роста стоимости в ближайшие месяцы. Основным фактором риска остаются производственные издержки и устойчивый спрос на премиальные автомобили.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто