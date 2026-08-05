Стоимость новых легковых авто в России выросла до 3,51 млн рублей

Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России в июле 2026 года достигла 3,51 млн рублей. В годовом выражении цена выросла на 9%, а по сравнению с июнем — на 3%, сообщает агентство "Автостат".
На рынке автомобилей с пробегом рост цен оказался значительно ниже: годовой прирост составил 1%, а средний чек зафиксирован на уровне 1,17 млн рублей. В месячном исчислении стоимость подержанных машин снизилась на 0,1%.
По данным аналитиков, в июле новые автомобили дорожали в два раза чаще, чем дешевели. Цены повысили шесть брендов, включая Geely, Dongfeng, Hongqi, Foton, Evolute и Belgee. Три компании снизили стоимость моделей.
Автоэксперт Игорь Моржаретто обращает внимание, что рост средневзвешенной цены может быть связан не только с прямым повышением прайсов, но и с изменением структуры продаж: если покупатели чаще выбирают более дорогие модели или сегменты, общий показатель стоимости растет даже при стабильных ценах на отдельные позиции.
Ряд производителей вместо изменения официальных цен использует инструмент корректировки прямых скидок. Так, "АвтоВАЗ" увеличил выгоду при покупке LADA Largus (универсал, кросс-универсал и фургон) 2024-2025 годов выпуска, а также битопливного фургона CNG, на 50 тыс. рублей.
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