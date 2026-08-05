Стоимость новых легковых авто в России выросла до 3,51 млн рублей

Средневзвешенная стоимость нового легкового автомобиля в России в июле 2026 года достигла 3,51 млн рублей. В годовом выражении цена выросла на 9%, а по сравнению с июнем — на 3%, сообщает агентство "Автостат".

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Передача ключей от нового автомобиля в автосалоне

Динамика цен на рынке

На рынке автомобилей с пробегом рост цен оказался значительно ниже: годовой прирост составил 1%, а средний чек зафиксирован на уровне 1,17 млн рублей. В месячном исчислении стоимость подержанных машин снизилась на 0,1%.

По данным аналитиков, в июле новые автомобили дорожали в два раза чаще, чем дешевели. Цены повысили шесть брендов, включая Geely, Dongfeng, Hongqi, Foton, Evolute и Belgee. Три компании снизили стоимость моделей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто обращает внимание, что рост средневзвешенной цены может быть связан не только с прямым повышением прайсов, но и с изменением структуры продаж: если покупатели чаще выбирают более дорогие модели или сегменты, общий показатель стоимости растет даже при стабильных ценах на отдельные позиции.

Скидки и корректировки

Ряд производителей вместо изменения официальных цен использует инструмент корректировки прямых скидок. Так, "АвтоВАЗ" увеличил выгоду при покупке LADA Largus (универсал, кросс-универсал и фургон) 2024-2025 годов выпуска, а также битопливного фургона CNG, на 50 тыс. рублей.