Возвращение автогигантов под вопросом: Владимир Путин запретил иностранцам выкупать доли в РФ

Иностранные компании лишатся права обратного выкупа акций и долей в российских организациях. Соответствующий закон утвердил Владимир Путин. Ограничение затрагивает большинство зарубежных игроков, включая автомобильный сектор, но четыре бренда получили исключения.
Механизм закона блокирует возможность возврата активов для компаний, которые ранее инвестировали в российские предприятия или создавали здесь заводы. Теперь такие организации обязаны сохранять свои доли внутри страны. Документ ограничивает и возможность возврата ранее вложенных инвестиций.
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что подобные меры усиливают контроль государства над иностранным капиталом в стратегических отраслях. Это ограничивает пространство для маневра международных концернов при пересмотре своих инвестиционных стратегий в России.
Принятое решение направлено на защиту экономических интересов страны и минимизацию рисков внешнего давления. Подобный подход дополняет меры, введенные в 2022 году, которые уже привели к сокращению присутствия ряда иностранных брендов на рынке.
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