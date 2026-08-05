Возвращение автогигантов под вопросом: Владимир Путин запретил иностранцам выкупать доли в РФ

Иностранные компании лишатся права обратного выкупа акций и долей в российских организациях. Соответствующий закон утвердил Владимир Путин. Ограничение затрагивает большинство зарубежных игроков, включая автомобильный сектор, но четыре бренда получили исключения.

Фото: https://kremlin.ru/ Владимир Путин, Президент РФ

Механизм закона блокирует возможность возврата активов для компаний, которые ранее инвестировали в российские предприятия или создавали здесь заводы. Теперь такие организации обязаны сохранять свои доли внутри страны. Документ ограничивает и возможность возврата ранее вложенных инвестиций.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что подобные меры усиливают контроль государства над иностранным капиталом в стратегических отраслях. Это ограничивает пространство для маневра международных концернов при пересмотре своих инвестиционных стратегий в России.

Принятое решение направлено на защиту экономических интересов страны и минимизацию рисков внешнего давления. Подобный подход дополняет меры, введенные в 2022 году, которые уже привели к сокращению присутствия ряда иностранных брендов на рынке.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто