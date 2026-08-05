Дешевая новинка уничтожила флагман: почему россияне массово выбирают Jetour T1

Продажи нового кроссовера Jetour T1 в России значительно опережают показатели более старшей модели T2: за первое полугодие 2026 года было реализовано 4 469 единиц T1 против 1 271 экземпляра T2. Основным фактором такого разрыва стала ценовая политика импортера и фокус бренда на продвижение более доступной новинки.

Фото: Own work by Zotyefan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Jetour T1

Ценовой разрыв и рыночные доли

Согласно данным агентства "Автостат", внутри модельного ряда Jetour произошла существенная перестановка. Доля Jetour T1 в продажах бренда достигла 28%, в то время как показатель Jetour T2 снизился до 8%.

Разница в стоимости автомобилей с учетом всех дилерских программ составляет от 450 до 500 тысяч рублей. Полноприводный Jetour T2 предлагается в трех комплектациях ("Люкс", "Престиж", "Премиум") по цене от 4 159 000 до 4 649 000 рублей. С учетом скидок за Trade-in и кредит реальная стоимость модели может варьироваться в диапазоне 4 079 000 — 4 359 000 рублей.

Jetour T1, оснащенный исключительно 8-ступенчатым "автоматом", стоит дешевле: от 3 770 000 рублей за версию 2025 года выпуска до 3 999 900 рублей за модель 2026 года. Благодаря системе скидок (Trade-in, прямая выгода и спецпредложения для отдельных категорий граждан), конечная цена T1 может составлять от 3 520 000 до 3 974 900 рублей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что столь значительный разрыв в цене при схожем позиционировании моделей неизбежно ведет к перераспределению спроса в пользу более дешевого варианта, особенно если компания делает ставку на маркетинговое продвижение именно этой модели.

Технические отличия и позиционирование

Несмотря на внешнее сходство ("кубический" дизайн), автомобили имеют разные эксплуатационные задачи. Jetour T1 позиционируется как более универсальный городской SUV. Его ключевые отличия от T2 заключаются в конструкции задней двери (открывается вверх, отсутствует запасное колесо на внешней панели), а также в параметрах снаряженной массы, дорожного просвета и свесов.

Техническая база у моделей практически идентична: обе оснащены 2-литровым двигателем мощностью 245 л. с. (крутящий момент 375 Нм), 8АКПП и топливным баком объемом 70 литров.

Экспертный комментарий: "Сходство технических характеристик при разнице в цене делает более дорогую модель уязвимой. Покупатель готов переплачивать за имидж полноценного внедорожника с запаской на двери, но когда разница достигает полумиллиона рублей, прагматизм берет верх над эстетикой", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.