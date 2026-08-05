Дешевая новинка уничтожила флагман: почему россияне массово выбирают Jetour T1

Продажи нового кроссовера Jetour T1 в России значительно опережают показатели более старшей модели T2: за первое полугодие 2026 года было реализовано 4 469 единиц T1 против 1 271 экземпляра T2. Основным фактором такого разрыва стала ценовая политика импортера и фокус бренда на продвижение более доступной новинки.
Согласно данным агентства "Автостат", внутри модельного ряда Jetour произошла существенная перестановка. Доля Jetour T1 в продажах бренда достигла 28%, в то время как показатель Jetour T2 снизился до 8%.
Разница в стоимости автомобилей с учетом всех дилерских программ составляет от 450 до 500 тысяч рублей. Полноприводный Jetour T2 предлагается в трех комплектациях ("Люкс", "Престиж", "Премиум") по цене от 4 159 000 до 4 649 000 рублей. С учетом скидок за Trade-in и кредит реальная стоимость модели может варьироваться в диапазоне 4 079 000 — 4 359 000 рублей.
Jetour T1, оснащенный исключительно 8-ступенчатым "автоматом", стоит дешевле: от 3 770 000 рублей за версию 2025 года выпуска до 3 999 900 рублей за модель 2026 года. Благодаря системе скидок (Trade-in, прямая выгода и спецпредложения для отдельных категорий граждан), конечная цена T1 может составлять от 3 520 000 до 3 974 900 рублей.
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что столь значительный разрыв в цене при схожем позиционировании моделей неизбежно ведет к перераспределению спроса в пользу более дешевого варианта, особенно если компания делает ставку на маркетинговое продвижение именно этой модели.
Несмотря на внешнее сходство ("кубический" дизайн), автомобили имеют разные эксплуатационные задачи. Jetour T1 позиционируется как более универсальный городской SUV. Его ключевые отличия от T2 заключаются в конструкции задней двери (открывается вверх, отсутствует запасное колесо на внешней панели), а также в параметрах снаряженной массы, дорожного просвета и свесов.
Техническая база у моделей практически идентична: обе оснащены 2-литровым двигателем мощностью 245 л. с. (крутящий момент 375 Нм), 8АКПП и топливным баком объемом 70 литров.
Экспертный комментарий: "Сходство технических характеристик при разнице в цене делает более дорогую модель уязвимой. Покупатель готов переплачивать за имидж полноценного внедорожника с запаской на двери, но когда разница достигает полумиллиона рублей, прагматизм берет верх над эстетикой", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.
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