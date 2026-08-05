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Авторынок РФ резко меняет лидеров: почему бестселлеры LADA стремительно теряют позиции

Авто

Российский рынок новых легковых автомобилей по итогам июля 2026 года показал незначительный рост: продано 122 092 машины, что на 1,2% больше показателей июля прошлого года. Лидером остается LADA с долей рынка почти 24%, однако в модельном рейтинге основные продукты бренда демонстрируют падение спроса.

Lada Granta
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Lada Granta

Динамика брендов: рост импорта и новые игроки

Среди иностранных марок первое место занимает Haval (15 606 единиц). В тройку лидеров вошел бренд TENET, реализовавший в июле 12 550 автомобилей. Наиболее резкий скачок продаж зафиксирован у Mazda — объем реализации вырос в 5,5 раза по сравнению с июлем 2025 года.

В то же время ряд китайских производителей столкнулись с падением показателей. Сильнее всего среди лидеров просели продажи GAC (-32,2%) и Changan (-30,5%).

Автоэксперт Игорь Моржаретто обращает внимание, что рост общих продаж на 1,2% при существенном падении отдельных марок может свидетельствовать о перераспределении спроса в пользу новых брендов или изменении структуры предложения на складах дилеров.

Модельный рейтинг: LADA теряет позиции в бюджетном сегменте

Несмотря на общее лидерство бренда, популярные модели LADA Granta и Vesta теряют покупателей. Продажи Granta в июле снизились на 15%, а Vesta — на 10,7%. За семь месяцев 2026 года падение зафиксировано только у этих двух моделей (на 12,5% и 32% соответственно), в то время как остальные машины марки растут.

Второе место в рейтинге занял кроссовер Haval Jolion с ростом продаж на 29,7%. Третью строчку занимает российский TENET T7 (6 965 шт.). Аномальный рост показала Mazda CX-5, чьи продажи в июле увеличились более чем в 5 раз.

Модель Продажи июль 2026 Изм. к июлю 2025 Доля рынка (июль)
LADA Granta 11 086 -15,0% 9,08%
Haval Jolion 7 202 +29,7% 5,90%
TENET T7 6 965 5,70%
LADA Vesta 5 962 -10,7% 4,88%

Для покупателя такая статистика означает постепенное смещение спроса из бюджетного сегмента в сторону кроссоверов и новых брендов, что может привести к изменению ценовой политики производителей самых массовых моделей.

Экспертная проверка:
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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