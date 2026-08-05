Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальное повидло из яблок без воды и пектина: выходит гуще любой магазинной пасты
Процедура против холестерина удивила результатом: она может убирать опасные загрязнители из крови
Глава Башкирии Радий Хабиров определил нормы добычи диких животных на 2026–2027 годы
Восстановление семи мостов в Коми ускорит доставку грузов и медпомощь
В Калуге 6 августа временно отключат холодную воду из-за ремонта сетей
Собственный дноуглубительный флот поможет сохранить грузопоток на Севморпути
Ученые начали исследование подводной растительности Байкала спустя 50 лет
В восточных районах Вологодской области зафиксирован средний класс пожарной опасности
Желание хайпа любой ценой вызвало обратную реакцию: Самойловой напомнили о ценности хлеба и этике

Честный рамник за полмиллиона: почему эксперты против покупки старого Sportage

Авто

В бюджете до 500 тысяч рублей одним из немногих полноценных рамных внедорожников остается Kia Sportage первого поколения (выпуск до 2006 года). В отличие от современных кроссоверов с электронными муфтами, эта модель обладает жестким подключением переднего моста и понижающей передачей в раздатке. При дорожном просвете 210 мм автомобиль подходит для легкого бездорожья, но требует тщательной проверки ключевых узлов.

Kia Sportage
Фото: Own work by UltraTech66, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Kia Sportage

Технические особенности и трансмиссия

Автомобиль построен на раме с зависимой задней подвеской. Силовые агрегаты сочетаются либо с механической коробкой передач, либо с классическим гидроавтоматом. Главный риск при покупке — скрученный пробег: заявленные в объявлениях цифры до 200 000 км часто не соответствуют реальности.

Особое внимание стоит уделить системе подключения переднего моста. В зависимости от модификации использовались механическая муфта или два варианта автоматических (включая вакуумные), которые позволяют активировать полный привод на ходу. Автоматические системы менее долговечны и требуют внимания каждые 70-100 тысяч километров.

Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев отмечает, что владельцы часто заменяют ненадежные автоматические муфты на "ручные". При осмотре машины важно выяснить, какая система установлена фактически и в каком состоянии находится узел.

Слабые места и диагностика

Основная проблема модели — коррозийная стойкость. Рама имеет слабую заводскую защиту, а качество металла ранних серий оставляет желать лучшего, что ведет к быстрому развитию ржавчины.

Экспертный комментарий: "Подвеска Sportage конструктивно не рассчитана на суровое бездорожье, несмотря на наличие рамы и понижающей передачи", — предупреждает автомобильный инженер Михаил Лазарев.

При выборе автомобиля рекомендуется провести визуальный осмотр состояния лонжеронов рамы на предмет сквозной коррозии и проверить работу раздаточной коробки. Если машина эксплуатировалась в агрессивных условиях, износ подвески может быть критическим.

Экспертная проверка:
  • инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев
  • автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Молот вышел из глубины спустя два десятилетия: редкая акула появилась у Галапагосов
Домашние животные
Молот вышел из глубины спустя два десятилетия: редкая акула появилась у Галапагосов
Главный нейл-тренд сезона: почему все массово выбирают фисташковое покрытие
Красота и стиль
Главный нейл-тренд сезона: почему все массово выбирают фисташковое покрытие
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Последние материалы
В автобусах Ростова-на-Дону нашли десятки неисправных кондиционеров
Хрустальная Россия раскрывает тайники: где вода настолько чистая, что природа сама стала фильтром
Зарплаты строителей в Тюменской области выросли на треть за год
Сухая гроза вызвала лесной пожар в Абазинском лесничестве Хакасии
Восстановление каната воздушной переправы Нижний Новгород — Бор займет один месяц
Тюменский индустриальный университет предложил метод удаления запаха из воды реки Туры
Департамент образования Перми проверил готовность школ и детских садов
В Хабаровском крае отремонтируют более 142 километров дорог в этом сезоне
Выплаты СФР стимулируют бизнес Кузбасса нанимать людей из льготных категорий
Деньги еще можно спасти: как не дать мошенникам обчистить счета после компрометации данных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.