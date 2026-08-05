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Гул исчезает не из-за протектора: инженеры раскрыли секрет тихих автомобильных покрышек

Авто

Широкая полоса из материала, напоминающего поролон, на внутренней стороне премиальных покрышек служит исключительно для снижения шума в салоне. Она не влияет на прочность, защиту от проколов или сцепление с дорогой, а работает как акустический фильтр.

Асфальт в жару
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Асфальт в жару

Механика возникновения гула

При движении шина постоянно деформируется в пятне контакта с асфальтом. Это вызывает колебания воздуха внутри колеса. Замкнутый объем покрышки работает как резонатор, усиливая определенные частоты звука. Гул передается через диск и элементы подвески прямо на кузов автомобиля, что особенно заметно при длительных поездках по трассе.

Снизить шум только за счет рисунка протектора сложно: глубокие канавки необходимы для отвода воды и сцепления, но именно они создают шум на сухом покрытении. Чтобы решить эту проблему без потери безопасности, производители интегрируют поглотитель звука внутрь колеса.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев поясняет, что мягкая вставка гасит колебания воздуха и препятствует свободному отражению звуковых волн от стенок шины. В результате низкочастотный монотонный фон в салоне становится слабее.

Конструкция и особенности эксплуатации

Для шумоизоляции используют специальную полиуретановую пену. В отличие от обычного поролона, она устойчива к нагреву и постоянным деформациям. Одним из примеров такой технологии является ContiSilent от Continental: пена приклеивается по окружности так, чтобы вес распределялся равномерно, что позволяет проводить стандартную балансировку колеса.

Сложности возникают при ремонте прокола. Если повреждение пришлось на участок с пеной, мастеру необходимо аккуратно удалить часть материала для установки заплатки, после чего слой изоляции желательно восстановить. Такие работы требуют больше времени, поэтому не все шиномонтажные мастерские готовы их выполнять.

"Попытки самостоятельно установить шумоизоляционные вставки в обычные шины рискованны. Если материал отклеится или будет распределен неравномерно, возникнет дисбаланс, который проявится в виде вибраций на высокой скорости", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.

Варианты доработки

Существуют готовые комплекты пористых накладок с клеевым слоем для обычных покрышек. Установка предполагает размещение более двадцати элементов по окружности колеса с равными интервалами. Стоимость таких наборов может достигать нескольких тысяч рублей за одно колесо, при этом эффект зависит от качества клея и точности центровки деталей.

Экспертная проверка:
  • автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев
  • инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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