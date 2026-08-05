Китайский "дворец на колесах" без третьего ряда: BYD создал люксовый внедорожник

Китайский гигант BYD готовит к выпуску ультрароскошную версию своего флагманского внедорожника — YangWang U8L Snowcrest Edition. Главное изменение коснулось философии салона: производитель отказался от практичного третьего ряда сидений в пользу максимального комфорта для двух VIP-пассажиров. Стоимость новинки, по предварительным оценкам, может превысить 21 миллион рублей, что делает её одним из самых дорогих серийных автомобилей из Поднебесной.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Yangwang U8

Лимузин в кузове внедорожника: что изменилось внутри

Модификация Snowcrest Edition построена на базе удлиненной версии U8L, но вместо того чтобы добавить дополнительные места, инженеры пошли по пути сокращения. Задний диван полностью демонтирован. Его место заняли два раздельных капитанских кресла с широким набором функций: от вентиляции и многоуровневого массажа до выдвижных подставок для ног, превращающих сиденье в полноценный шезлонг.

"Такая компоновка превращает классический внедорожник в бизнес-шаттл. Для владельцев, которые привыкли ездить с водителем, это идеальный вариант, сочетающий проходимость и комфорт уровня представительских седанов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Для управления мультимедийной системой и четырехзонным климат-контролем между креслами установлен сенсорный дисплей. Отделка выполнена из премиальной кожи, а акустическая система настроена индивидуально под акустику салона без лишних мешающих элементов конструкции.

Золото и "Снежная вершина": визуальные отличия

Внешне версию "Снежная вершина" легко узнать по специфическому декору. Логотипы бренда, элементы на бамперах, корпуса зеркал заднего вида и вставки на задних стойках получили золотистое напыление. При открытии дверей пассажиров встречает светящаяся надпись Snowcrest Edition на порогах. Аналогичные метки нанесены на подголовники, центральный подлокотник и даже на крышку бардачка. Такие изменения, вероятно, затронут и гибридные новинки премиального сегмента, задавая тренд на персонализацию.

Техническая начинка: 1200 лошадиных сил и "танковый разворот"

Несмотря на избыточную роскошь, технически автомобиль остался грозным внедорожником. В основе лежит платформа e⁴ с четырьмя электромоторами — по одному на каждое колесо. Это позволяет машине выполнять "танковый разворот" на месте и двигаться по диагонали в режиме "краба". Умная гидравлическая подвеска Disus-P способна удерживать кузов в горизонтальном положении даже при внезапной потере одного колеса на ходу.

"Система управления каждым колесом в отдельности — это не просто трюк для шоу. В критической ситуации на трассе, например при аквапланировании или проколе, электроника способна стабилизировать тяжелую машину быстрее любого опытного водителя", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Силовая установка — последовательный гибрид. Двухлитровый турбодвигатель работает только как генератор, подзаряжая батарею емкостью 55,53 кВт·ч, в то время как колеса вращают электромоторы суммарной мощностью 1197 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает внушительные 3,6 секунды, что сопоставимо с показателями суперкаров.

Цена вопроса и рыночные перспективы

Ожидается, что Snowcrest Edition обойдется покупателям в 1,8 млн юаней (около 21,3 млн рублей). Для сравнения, обычный длиннобазный U8L стоит около 1,3 млн юаней. Учитывая текущие правила, по которым работает параллельный импорт авто, в России цена такой эксклюзивной версии с учетом всех сборов и логистики может легко перешагнуть отметку в 30-35 миллионов рублей.

"При ввозе подобных машин премиум-класса основную часть расходов составят таможенные пошлины и утилизационный сбор, который для таких мощных двигателей весьма велик. Это штучный товар для коллекционеров или очень состоятельных ценителей технологий", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Ответы на популярные вопросы

1. Чем версия Snowcrest Edition отличается от стандартного U8L?

Главное отличие — четырехместный салон с раздельными VIP-креслами вместо заднего дивана и эксклюзивная отделка с золотыми акцентами. 2. Можно ли эксплуатировать такой гибрид на бездорожье?

Да, автомобиль сохранил все внедорожные возможности: блокировки, регулируемую подвеску и защиту агрегатов. 3. Какая максимальная скорость у автомобиля?

Максимальная скорость ограничена программно на отметке 190 км/ч для сохранения ресурса двигателей и безопасности. 4. Сколько стоит такая машина в рублях?

Прямой перевод цены составляет более 21 млн рублей, однако с учетом доставки и растаможки цена в РФ будет значительно выше.

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