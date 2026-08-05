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Jetour T1 обошёл старшего брата: более доступный кроссовер неожиданно захватил рынок России

Авто

Кроссовер Jetour T1 демонстрирует значительный рост продаж в России, существенно опережая по темпам реализации более статусную модель T2. Согласно данным агентства "Автостат", за первые шесть месяцев текущего года было продано 4 469 единиц T1 против 1 271 автомобиля T2. Это привело к перераспределению долей внутри бренда: вклад Jetour T1 в общий объем продаж достиг 28%, в то время как доля T2 снизилась до 8%.

Jetour T1
Фото: Own work by Zotyefan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Jetour T1

Ценовая стратегия и рыночное позиционирование

Основным механизмом роста продаж T1 стало более доступное ценовое предложение и активная маркетинговая поддержка. По данным пресс-службы Jetour, компания сфокусировала усилия на продвижении этой модели, предлагая наиболее выгодные специальные условия покупки.

Сравнение прайс-листов показывает существенный разрыв в стоимости. Полноприводный Jetour T2 представлен в трех комплектациях ("Люкс", "Престиж" и "Премиум") с ценами от 4 159 000 до 4 649 000 рублей. С учетом всех возможных скидок за Trade-in и кредитные бонусы, фактическая стоимость T2 в дилерских центрах варьируется в диапазоне 4 079 000 — 4 359 000 рублей.

Jetour T1 предлагается по более низким ставкам. Стоимость зависит от года выпуска: автомобили 2025 г. в. стоят 3 770 000 рублей, а 2026 г. в. — 3 999 900 рублей. При применении программы Trade-in и дополнительных скидок ("прямая выгода" и льготы для определенных категорий граждан), цена на T1 снижается до диапазона 3 520 000 — 3 974 900 рублей.

"Разница в стоимости между моделями T1 и T2, составляющая порядка 450-500 тысяч рублей, становится решающим фактором для массового покупателя. При схожих технических характеристиках более доступный автомобиль закономерно забирает большую долю рынка", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Техническое соответствие и эксплуатационные отличия

Несмотря на разницу в цене и позиционировании, техническая база автомобилей практически идентична. Обе модели оснащены 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 245 л. с. (крутящий момент 375 Нм) и 8-ступенчатой автоматической трансмиссией (АКПП). Также совпадает объем топливного бака — 70 литров.

Различия между моделями носят преимущественно конструктивный и функциональный характер. Jetour T1 позиционируется как более универсальный городской SUV. В отличие от T2, он не имеет запасного колеса на задней двери, а сама дверь открывается традиционным способом (вверх), что упрощает эксплуатацию в городских условиях.

Дополнительными отличиями являются снаряженная масса, дорожный просвет, конфигурация колес и свесы кузова. Эти нюансы делают T1 более "легким" вариантом для повседневного использования, в то время как T2 сохраняет выраженный внедорожный облик.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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