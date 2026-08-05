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Российские дилеры хранят молчание: старт продаж главного конкурента Li Auto окутан тайной

Авто

Китайский автомобильный концерн Great Wall Motor (GWM) готовит к запуску на российском рынке флагманский кроссовер Wey V9X. Премьера автомобиля на Pekin Auto Show в апреле 2026 года и последующая презентация в Москве в августе подтверждают намерение бренда войти в сегмент крупных премиальных гибридов. Однако дилерская сеть на текущий момент не располагает официальными графиками поставок и не принимает предзаказы.

Wey V9X
Фото: commons.wikimedia.org by Poprace, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Wey V9X

Статус запуска: ожидание официального решения

По данным "Китайских автомобилей", сотрудники московских и петербургских дилерских центров Tank / Wey сообщают об отсутствии официальной информации о сроках поставок. Ориентировочно — октябрь, но конкретные партии и цены не зафиксированы. Традиционная схема предзаказов с авансовым платежом не запущена. Дилеры рекомендуют обращаться за информацией в сентябре.

Ситуация типична для входа новых моделей китайских брендов: производитель демонстрирует продукт, адаптированный под российский климат и инфраструктуру, но коммерческая политика и логистические цепочки закрываются за считанные недели до старта продаж.

Рыночный контекст: сегмент растет, конкуренция зафиксирована

Wey V9X попадает в сегмент больших гибридных кроссоверов (длина 5,3 м, колесная база 3150 мм), где уже закрепились Li Xiang L9, Zeekr 009, Exlantix ET, Voyah Dream и обновленный Tank 700 Hi4-T. Объем этого сегмента в России измеряется тысячами единиц в год, но темпы роста превосходят массовый рынок. Покупатели выбирают формат PHEV (plug-in hybrid) как компромисс между электротягой и независимостью от зарядной инфраструктуры.

Техническая спецификация для России: 2-литровый турбодвигатель, два электромотора, 4-ступенчатая гибридная трансмиссия, суммарная мощность 598 л. с., батарея 55,4 кВт·ч, заявленный электрический ход 270 км (WLTP), общий запас 1217 км. Шасси с пневмоподвеской, полным приводом и режимом "крабового хода". Салон — 6 мест, кожа наппа, трехзонный климат, холодильник, 31 динамик, полный зимний пакет.

Ценообразование и коммерческие риски

Независимые эксперты прогнозируют цену в районе 10 млн рублей. Это ставит V9X в прямую конкуренцию с Li Xiang L9 (9,5-10,5 млн руб.) и выше позиции Tank 700 Hi4-T (около 8 млн руб.). Ключевым фактором станет не только прайс-лист, но и торговые программы: трейд-ин, кредитные ставки, сервисные пакеты.

Бренд Wey в России представлен через дилерскую сеть Major и "Рольф", охват точек продаж и сервиса пока ограничен по сравнению с лидерами сегмента. Без агрессивного маркетинга и понятных условий владения модель рискует остаться нишевым продуктом для энтузиастов.

По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, вход GWM в премиальный гибридный сегмент логичен с производственной точки зрения: у концерта есть платформа, гибридная трансляция Hi4 и опыт локализации Tank. Однако коммерческий успех зависит от скорости наращения сервисной сети и гибкости ценовой политики в условиях высокой ключевой ставки, которая сдерживает спрос на дорогие автокредиты.

Что остается неопределенным

  • Официальный прайс-лист и дата приема заказов.
  • Объемы первой партии и график регулярных поставок.
  • Условия гарантии и доступность запчастей на складах в РФ.
  • Реакция конкурентов: возможны корректировки цен на Li Xiang L9 и Tank 700 Hi4-T.
Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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