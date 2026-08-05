Новый Suzuki S-Presso привезли в Россию дешевле популярных кроссоверов: чем удивил японский бюджетник с ОАЭ

На российском рынке через параллельный импорт появились компактные автомобили Suzuki S-Presso из ОАЭ. Цена модели на вторичных площадках и у серых дилеров варьируется от 1,54 млн до 1,85 млн рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by GT1976, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Suzuki

Техническое устройство и оснащение

Suzuki S-Presso представляет собой приподнятый хэтчбек A-класса с дорожным просветом 180 мм. Длина кузова составляет чуть более 3,5 метров при колесной базе 2380 мм.

Силовая установка всех ввезенных экземпляров идентична: атмосферный бензиновый двигатель серии K10 объемом 1,0 литра. Мотор развивает 67 л. с. и оснащен цепным приводом ГРМ. Трансмиссия представлена роботизированной коробкой передач AGS с электрогидравлическим актуатором.

Комплектация автомобилей включает кондиционер, мультирулевое управление, медиасистему с цветным сенсорным экраном, подогрев зеркал и 14-дюймовые литые диски.

"Двигатель K10 является проверенным агрегатом с длительным сроком эксплуатации на разных моделях Suzuki, однако роботизированная трансмиссия AGS требует привыкания к специфике переключений и имеет свои особенности в обслуживании", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.

Ценовая политика и рыночный контекст

Стоимость автомобиля сильно зависит от региона и способа поставки:

Владивосток (под заказ): от 1,545 млн до 1,7 млн рублей;

Москва (под заказ): от 1,745 млн рублей;

Ростов-на-Дону (в наличии): до 1,85 млн рублей.

Для сравнения: стоимость базовой версии LADA Vesta начинается с 1,631 млн рублей. В сегменте компактных кроссоверов S-Presso дешевле китайских аналогов: Omoda C5, Geely Cityray и Changan CS35 Max стоят от 2,3 млн до 2,8 млн рублей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что разрыв в цене между японским бюджетником и китайскими кроссоверами обусловлен разным классом автомобилей, объемом двигателей и уровнем технологического оснащения, несмотря на схожесть позиционирования.

Экспертная проверка: инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев

автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто