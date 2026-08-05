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Россиян ждет новый контроль на дорогах: необычные камеры фиксируют нарушения даже в темноте

Авто

На российские дороги начали устанавливать новые камеры автоматического контроля сферической формы. Главное отличие этих устройств от стандартных комплексов — расширенный угол обзора и способность фиксировать нарушения в темное время суток без внешней подсветки.

Автомагистраль с камерами
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Автомагистраль с камерами

Технические возможности и цели установки

По данным ГИБДД, новые камеры предназначены для автоматической фиксации превышения скорости, а также нарушений правил остановки и стоянки. Благодаря конструкции корпуса устройства охватывают большую площадь дороги, чем традиционные видеорегистраторы, что позволяет отслеживать трафик в режиме реального времени.

Автомобильный юрист Олег Зорин поясняет, что правовым основанием для работы таких систем является законодательство об автоматической фиксации нарушений ПДД. Сбор данных ограничен выявлением конкретных правонарушений, а полученные материалы направляются в профильные органы для выписки штрафов.

Где появятся устройства

В ближайшие месяцы развертывание сети камер планируется в крупных городах и на основных магистралях страны. В ГИБДД заявляют, что целью внедрения является снижение аварийности и повышение безопасности движения. Информация о новых точках установки должна публиковаться через официальные каналы ведомства.

Экспертная проверка:
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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