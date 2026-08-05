Россиян ждет новый контроль на дорогах: необычные камеры фиксируют нарушения даже в темноте

На российские дороги начали устанавливать новые камеры автоматического контроля сферической формы. Главное отличие этих устройств от стандартных комплексов — расширенный угол обзора и способность фиксировать нарушения в темное время суток без внешней подсветки.
По данным ГИБДД, новые камеры предназначены для автоматической фиксации превышения скорости, а также нарушений правил остановки и стоянки. Благодаря конструкции корпуса устройства охватывают большую площадь дороги, чем традиционные видеорегистраторы, что позволяет отслеживать трафик в режиме реального времени.
Автомобильный юрист Олег Зорин поясняет, что правовым основанием для работы таких систем является законодательство об автоматической фиксации нарушений ПДД. Сбор данных ограничен выявлением конкретных правонарушений, а полученные материалы направляются в профильные органы для выписки штрафов.
В ближайшие месяцы развертывание сети камер планируется в крупных городах и на основных магистралях страны. В ГИБДД заявляют, что целью внедрения является снижение аварийности и повышение безопасности движения. Информация о новых точках установки должна публиковаться через официальные каналы ведомства.
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