Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дольщики в Барнауле десять лет ждут ключи от четырехэтажного дома
В Россию вернулась Hyundai Elantra: цены удивили рынок, а дилеры заставили понервничать АвтоВАЗ
Массовое отключение электричества во Владивостоке стало поводом для проверки прокуратуры
Уфа: Мэрия города опубликовала постановление о сносе гаражей в квартале Интернациональной
Администрация Тюмени обеспечит водой и дезинфекцией пострадавшие от паводка СНТ
Более трех тысяч жителей Хакасии обратились к врачам из-за укусов клещей
Онколог Сулиманов развеял три главных мифа о побочных эффектах химиотерапии
На улице Малой Покровской в Нижнем Новгороде перекрыли дорогу до 15 августа
Перекрытие дороги у Театрального моста в Кемерове продлили до середины августа

Как выбор одной модели автомобиля определил развитие советского автопрома

Авто

В 1945 году при выборе базовой модели для московского завода (МЗМА) была отклонена разработка отечественного КИМ-10-52 в пользу копирования Opel Kadett, ставшего Москвич-400. Решение было принято на уровне высшего руководства страны, что фактически определило вектор развития советского малолитражного автопрома на последующие годы.

Москвич 400. Музей ретро-автомобилей. Конаев, Алматинская область, Казахстан
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Москвич 400. Музей ретро-автомобилей. Конаев, Алматинская область, Казахстан

Техническое сопоставление альтернатив

Конкуренция между претендентами на роль основного автомобиля МЗМА сводилась к выбору между тремя конструкциями: КИМ-10, Ford Prefect и Opel Olympia. При этом техническая база этих машин была взаимосвязана, пишет "За рулем".

  • КИМ-10 базировался на английском Ford Prefect 1938 года. Он оснащался двигателем мощностью 30 л. с., который к послевоенному периоду считался устаревшим.
  • Opel Olympia предлагал более современный верхнеклапанный мотор объемом 1,5 литра с мощностью 37 л. с., однако имел ограничение в виде двухдверного кузова.
  • Opel Kadett (будущий Москвич-400) обладал меньшей мощностью по сравнению с Олимпией, но отличался более современной компоновкой и компактными габаритами относительно КИМ.

Автоаналитик Игорь Моржаретто отмечает, что выбор модели для массового производства в таких условиях часто зависел не только от технических характеристик, но и от политических приоритетов и требований к доступности автомобиля для широких слоев населения.

Экспертный комментарий: "Выбор в пользу более компактного и простого в производстве автомобиля обычно продиктован стремлением быстро запустить серию и обеспечить максимальный охват рынка, даже если существуют более мощные альтернативы", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка:
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Домашние животные
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Садоводство, цветоводство
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
Популярное
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето

Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.

Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Испытания в Иркутске выявили преимущества лайнера МС-21 над западными аналогами
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Свои бьют больнее всего: европейские пошлины обрушили экспорт металла из Украины Андрей Николаев Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
В Узбекистане 54 тысячи государственных служащих переходят на систему оплаты по KPI
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Последние материалы
Модернизация 45% республиканских трасс повлияла на безопасность движения в Казахстане
В Киргизии возбудили дела из-за ущерба при строительстве дорог к Жыргалану
Кызылская ТЭЦ завершила плановый ремонт сетей и запускает подачу горячей воды
Медведь вышел к жилым постройкам в селе Боград Республики Хакасия
Как выбор одной модели автомобиля определил развитие советского автопрома
Цены на новостройки во Владивостоке выросли после периода затишья
Суд обязал птицефабрику на Сахалине выплатить миллионы за видеонаблюдение и автоматизацию
Закупка продуктов впрок до конца августа поможет пенсионерам защитить бюджет
Хабаровская больница имени Владимирцева внедрила ботулинотерапию под контролем УЗИ
Владельцев змей в Алабаме обяжут использовать поводки при перемещении
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.