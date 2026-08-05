В 1945 году при выборе базовой модели для московского завода (МЗМА) была отклонена разработка отечественного КИМ-10-52 в пользу копирования Opel Kadett, ставшего Москвич-400. Решение было принято на уровне высшего руководства страны, что фактически определило вектор развития советского малолитражного автопрома на последующие годы.
Конкуренция между претендентами на роль основного автомобиля МЗМА сводилась к выбору между тремя конструкциями: КИМ-10, Ford Prefect и Opel Olympia. При этом техническая база этих машин была взаимосвязана, пишет "За рулем".
Автоаналитик Игорь Моржаретто отмечает, что выбор модели для массового производства в таких условиях часто зависел не только от технических характеристик, но и от политических приоритетов и требований к доступности автомобиля для широких слоев населения.
Экспертный комментарий: "Выбор в пользу более компактного и простого в производстве автомобиля обычно продиктован стремлением быстро запустить серию и обеспечить максимальный охват рынка, даже если существуют более мощные альтернативы", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.
Традиционные цветочные бордюры перестали справляться с наплывом насекомых, оставляя деревья без защиты в самый разгар сезона плодоношения.