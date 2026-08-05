Как выбор одной модели автомобиля определил развитие советского автопрома

В 1945 году при выборе базовой модели для московского завода (МЗМА) была отклонена разработка отечественного КИМ-10-52 в пользу копирования Opel Kadett, ставшего Москвич-400. Решение было принято на уровне высшего руководства страны, что фактически определило вектор развития советского малолитражного автопрома на последующие годы.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Москвич 400. Музей ретро-автомобилей. Конаев, Алматинская область, Казахстан

Техническое сопоставление альтернатив

Конкуренция между претендентами на роль основного автомобиля МЗМА сводилась к выбору между тремя конструкциями: КИМ-10, Ford Prefect и Opel Olympia. При этом техническая база этих машин была взаимосвязана, пишет "За рулем".

КИМ-10 базировался на английском Ford Prefect 1938 года. Он оснащался двигателем мощностью 30 л. с., который к послевоенному периоду считался устаревшим.

базировался на английском Ford Prefect 1938 года. Он оснащался двигателем мощностью 30 л. с., который к послевоенному периоду считался устаревшим. Opel Olympia предлагал более современный верхнеклапанный мотор объемом 1,5 литра с мощностью 37 л. с., однако имел ограничение в виде двухдверного кузова.

предлагал более современный верхнеклапанный мотор объемом 1,5 литра с мощностью 37 л. с., однако имел ограничение в виде двухдверного кузова. Opel Kadett (будущий Москвич-400) обладал меньшей мощностью по сравнению с Олимпией, но отличался более современной компоновкой и компактными габаритами относительно КИМ.

Автоаналитик Игорь Моржаретто отмечает, что выбор модели для массового производства в таких условиях часто зависел не только от технических характеристик, но и от политических приоритетов и требований к доступности автомобиля для широких слоев населения.

Экспертный комментарий: "Выбор в пользу более компактного и простого в производстве автомобиля обычно продиктован стремлением быстро запустить серию и обеспечить максимальный охват рынка, даже если существуют более мощные альтернативы", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.