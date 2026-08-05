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Электромобили в такси экономят до 330 тысяч рублей в год на топливе и ТО

Авто

Эксплуатация электромобилей в режиме такси позволяет снизить ежегодные расходы на топливо и расходные материалы до 330 тысяч рублей по сравнению с бензиновыми аналогами. Основным драйвером внедрения таких машин в городской транспорт становится сочетание высоких годовых пробегов и государственных субсидий на закупку.

Шашечки такси ночью
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шашечки такси ночью

Экономика владения: где скрыта выгода

При типичном пробеге такси в 70-100 тысяч километров в год финансовое преимущество электрокара формируется из двух составляющих: отсутствия дорогостоящего ТО и более дешевой энергии.

  • Расходные материалы: экономия составляет около 200 тысяч рублей в год. Электромобиль не требует замены моторного масла, масляных фильтров, свечей зажигания и обслуживания приводов ГРМ.
  • Энергия против бензина: затраты на электричество (при средней цене 20 руб./кВт·ч в Москве) обходятся примерно в 300-600 рублей за 100 км пути. Бензиновый автомобиль с расходом 8-10 л/100 км при цене топлива 70 руб./л тратит на тот же отрезок 560-700 рублей. В годовом исчислении разница достигает 130 тысяч рублей.

Автомобильный инженер Артем Николаев отмечает, что несмотря на экономию по расходникам, электромобили тяжелее традиционных машин, что может привести к более быстрому износу деталей шасси и подвески. Однако этот эффект частично нивелируется системой рекуперации, которая снижает нагрузку на тормозную систему.

Технический ресурс и эксплуатационные риски

Отсутствие двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и сложной трансмиссии (робота или вариатора) исключает необходимость дорогостоящего капитального ремонта агрегатов после 150-200 тысяч км пробега. Основным узлом риска остается тяговая батарея.

Современные аккумуляторы, используемые в моделях для российского рынка, рассчитаны примерно на 4000 циклов зарядки-разрядки. При ежедневном пробеге в 300 км этого ресурса достаточно на десять лет эксплуатации. Учитывая, что средний срок службы машины в московском таксопарке составляет 6-7 лет, деградация батареи обычно не становится критическим фактором до момента списания авто.

Инфраструктурные ограничения

Главным препятствием для массового перехода остается время и способ зарядки. В отличие от ДВС-автомобилей, которые можно быстро заправить из канистры или на АЗС, электрокар требует стационарной станции или длительного простоя.

Для таксистов эта проблема решается графиком: при среднем пробеге 200 км в день запаса хода новых моделей (например, Umo 5 с летним показателем свыше 400 км) хватает на одну смену. Зарядка осуществляется ночью в парке.

Экспертный комментарий: "Ликвидность электромобилей на вторичном рынке пока остается низкой, а индустрия утилизации батарей в России находится в зачаточном состоянии. Это создает риск для таксопарков в долгосрочной перспективе: непонятно, по какой цене и куда будет сдан автомобиль после завершения его службы в такси", — отметил автомобильный инженер Артем Николаев.

Государственная поддержка

В настоящий момент покупку электромобилей российского производства (в кредит или лизинг) субсидирует государство. Размер выплаты составляет 35% от стоимости машины, но не более 925 тысяч рублей. Это позволяет существенно сократить разрыв в цене между электрической и бензиновой версиями автомобиля, делая инвестиции оправданными для коммерческого транспорта.

Экспертная проверка: инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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