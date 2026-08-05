Двигатели LADA нового поколения получили минимальный ресурс 220 тысяч километров

Минимальный конструктивный ресурс двигателей LADA нового поколения составляет 220 тысяч километров. Эта планка заложена инженерами для всей линейки новых силовых агрегатов при условии соблюдения регламента технического обслуживания.

Фото: lada.ru by LADA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ LADA VESTA SPORT

Технические параметры и охват

Согласно данным главы управления проектированием силовых агрегатов АвтоВАЗа Григория Лычева, показатель в 220 тыс. км актуален для трех типов моторов:

1.6 л (16 клапанов, 120 л. с.);

1.8 л (16 клапанов, 135 л. с.);

1.8 л (8 клапанов, 90 л. с.).

В качестве механизма повышения долговечности на заводе применяют селективную сборку. Роботизированные системы подбирают пары деталей — поршни, валы и блоки — с минимальными микрозазорами, что снижает износ узлов в начале эксплуатации.

Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев поясняет, что заложенный ресурс является базовым расчетным показателем. Фактический пробег до капитального ремонта зависит от качества горюче-смазочных материалов, температурного режима и своевременности замены расходников.

Опыт предыдущих поколений

Для сравнения: при выпуске семейства Lada Kalina расчетный ресурс мотора был ниже и составлял 120 тысяч километров. В рамках заводского эксперимента три автомобиля эксплуатировались в реальных условиях (хранение на улице, стандартное ТО). Две машины из трех прошли 240 тысяч километров; последующая диагностика со вскрытием двигателя показала, что агрегаты не достигли предельного износа и сохранили паспортные показатели.

Экспертный комментарий: "Разрыв между минимальной планкой в 220 тысяч и случаями пробегов до 450 тысяч объясняется разницей между расчетным ресурсом и фактическим при идеальном обслуживании. Однако для массового потребителя ключевым фактором остается строгое следование регламенту ТО", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.

Экспертная проверка: инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев