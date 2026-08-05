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АВТОВАЗ поднял максимальные цены на техническое обслуживание LADA

Авто

АВТОВАЗ повысил рекомендованные максимальные розничные цены на техническое обслуживание (ТО) для всего модельного ряда LADA. Средний рост стоимости сервисных работ и материалов составил 10,3%.

Lada Granta
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Lada Granta

Важно разделять рекомендованный потолок цен от фактических счетов в сервисе. Указанные цифры являются верхним пределом, который завод предлагает дилерам; конкретный автоцентр имеет право установить стоимость ниже этой планки.

Стоимость обслуживания по моделям (Тольятти)

Наиболее заметные изменения затронули сложные регламентные работы на средних и больших пробегах. Ниже приведены актуальные максимальные цены для основных моделей:

Granta ТО-0 ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТО-4 ТО-5 ТО-6
1.6 л (90 л. с.) 11182, 5МТ   10100 12500 11900 24600 14200 28600
1.6 л (98 л. с.), АТ   10600 13800 12100 13800 15800 28600
1.6 л (106 л. с.), 5МТ   10100 12500 11900 24600 14200 24000
Vesta   ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТО-4 ТО-5 ТО-6
1.6 л (90 л. с.), 5МТ   13200 14500 15200 14500 18300 43600
1.6 л (106 л. с.), 5МТ   13100 14600 15200 32700 17800 27100
1.6 л (106 л. с.), АТ   15000 16800 37800 31600 19800 33200
1.8 л (122 л. с.), 6МТ 4400 13800 15900 19400 42000 19500 29500
1.8 л (122 л. с.), АТ   15000 16800 37800 31600 19800 33200
AURA   ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТО-4 ТО-5 ТО-6
1.8 л (122 л. с.), АТ   13800 15900 44500 42000 19500 25600
Largus   ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТО-4 ТО-5 ТО-6
Largus 1.6 ДВС 11182 (90л.с., 8 кл.)   12700 14200 16300 29500 17200 47300
Largus 1.6 ДВС 21129 (106л.с., 16 кл.)   13500 15000 15700 32800 18600 40000
Niva Travel ТО-0 ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТО-4 ТО-5 ТО-6
1.7л. (83л.с., 8кл), МТ 7000 10300 14800 25200 19000 17500 23000
1.8л. (90л.с., 8кл), МТ 6500 10100 12400 14800 25700 14800 22800
Niva Legend ТО-0 ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТО-4 ТО-5 ТО-6
1.7 л (83 л. с., 8кл), МТ 6300 8300 10200 11900 16400 8300 13900
Lada Iskra ТО-0 ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТО-4 ТО-5 ТО-6
1.6 л (90 л. с.), 5МТ   12500 14300 14100 28200 18000 31700
1.6 л (106 л. с.), АТ   13800 15900 37800 29000 19400 28500
1.6 л (106 л. с.), 6МТ 4300 13800 15800 19400 33200 19300 27400

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что индексация стоимости ТО обычно связана с изменением цен на оригинальные запчасти, расходные материалы и нормо-часы работ. Поскольку дилеры работают в разных регионах, итоговая сумма для владельца будет зависеть от локальной политики конкретного сервисного центра.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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