АВТОВАЗ поднял максимальные цены на техническое обслуживание LADA

АВТОВАЗ повысил рекомендованные максимальные розничные цены на техническое обслуживание (ТО) для всего модельного ряда LADA. Средний рост стоимости сервисных работ и материалов составил 10,3%.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Lada Granta

Важно разделять рекомендованный потолок цен от фактических счетов в сервисе. Указанные цифры являются верхним пределом, который завод предлагает дилерам; конкретный автоцентр имеет право установить стоимость ниже этой планки.

Стоимость обслуживания по моделям (Тольятти)

Наиболее заметные изменения затронули сложные регламентные работы на средних и больших пробегах. Ниже приведены актуальные максимальные цены для основных моделей:

Granta ТО-0 ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТО-4 ТО-5 ТО-6 1.6 л (90 л. с.) 11182, 5МТ 10100 12500 11900 24600 14200 28600 1.6 л (98 л. с.), АТ 10600 13800 12100 13800 15800 28600 1.6 л (106 л. с.), 5МТ 10100 12500 11900 24600 14200 24000 Vesta ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТО-4 ТО-5 ТО-6 1.6 л (90 л. с.), 5МТ 13200 14500 15200 14500 18300 43600 1.6 л (106 л. с.), 5МТ 13100 14600 15200 32700 17800 27100 1.6 л (106 л. с.), АТ 15000 16800 37800 31600 19800 33200 1.8 л (122 л. с.), 6МТ 4400 13800 15900 19400 42000 19500 29500 1.8 л (122 л. с.), АТ 15000 16800 37800 31600 19800 33200 AURA ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТО-4 ТО-5 ТО-6 1.8 л (122 л. с.), АТ 13800 15900 44500 42000 19500 25600 Largus ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТО-4 ТО-5 ТО-6 Largus 1.6 ДВС 11182 (90л.с., 8 кл.) 12700 14200 16300 29500 17200 47300 Largus 1.6 ДВС 21129 (106л.с., 16 кл.) 13500 15000 15700 32800 18600 40000 Niva Travel ТО-0 ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТО-4 ТО-5 ТО-6 1.7л. (83л.с., 8кл), МТ 7000 10300 14800 25200 19000 17500 23000 1.8л. (90л.с., 8кл), МТ 6500 10100 12400 14800 25700 14800 22800 Niva Legend ТО-0 ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТО-4 ТО-5 ТО-6 1.7 л (83 л. с., 8кл), МТ 6300 8300 10200 11900 16400 8300 13900 Lada Iskra ТО-0 ТО-1 ТО-2 ТО-3 ТО-4 ТО-5 ТО-6 1.6 л (90 л. с.), 5МТ 12500 14300 14100 28200 18000 31700 1.6 л (106 л. с.), АТ 13800 15900 37800 29000 19400 28500 1.6 л (106 л. с.), 6МТ 4300 13800 15800 19400 33200 19300 27400

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что индексация стоимости ТО обычно связана с изменением цен на оригинальные запчасти, расходные материалы и нормо-часы работ. Поскольку дилеры работают в разных регионах, итоговая сумма для владельца будет зависеть от локальной политики конкретного сервисного центра.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто