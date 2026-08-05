АВТОВАЗ поднял максимальные цены на техническое обслуживание LADA

АВТОВАЗ повысил рекомендованные максимальные розничные цены на техническое обслуживание (ТО) для всего модельного ряда LADA. Средний рост стоимости сервисных работ и материалов составил 10,3%.
Важно разделять рекомендованный потолок цен от фактических счетов в сервисе. Указанные цифры являются верхним пределом, который завод предлагает дилерам; конкретный автоцентр имеет право установить стоимость ниже этой планки.
Наиболее заметные изменения затронули сложные регламентные работы на средних и больших пробегах. Ниже приведены актуальные максимальные цены для основных моделей:
|Granta
|ТО-0
|ТО-1
|ТО-2
|ТО-3
|ТО-4
|ТО-5
|ТО-6
|1.6 л (90 л. с.) 11182, 5МТ
|10100
|12500
|11900
|24600
|14200
|28600
|1.6 л (98 л. с.), АТ
|10600
|13800
|12100
|13800
|15800
|28600
|1.6 л (106 л. с.), 5МТ
|10100
|12500
|11900
|24600
|14200
|24000
|Vesta
|ТО-1
|ТО-2
|ТО-3
|ТО-4
|ТО-5
|ТО-6
|1.6 л (90 л. с.), 5МТ
|13200
|14500
|15200
|14500
|18300
|43600
|1.6 л (106 л. с.), 5МТ
|13100
|14600
|15200
|32700
|17800
|27100
|1.6 л (106 л. с.), АТ
|15000
|16800
|37800
|31600
|19800
|33200
|1.8 л (122 л. с.), 6МТ
|4400
|13800
|15900
|19400
|42000
|19500
|29500
|1.8 л (122 л. с.), АТ
|15000
|16800
|37800
|31600
|19800
|33200
|AURA
|ТО-1
|ТО-2
|ТО-3
|ТО-4
|ТО-5
|ТО-6
|1.8 л (122 л. с.), АТ
|13800
|15900
|44500
|42000
|19500
|25600
|Largus
|ТО-1
|ТО-2
|ТО-3
|ТО-4
|ТО-5
|ТО-6
|Largus 1.6 ДВС 11182 (90л.с., 8 кл.)
|12700
|14200
|16300
|29500
|17200
|47300
|Largus 1.6 ДВС 21129 (106л.с., 16 кл.)
|13500
|15000
|15700
|32800
|18600
|40000
|Niva Travel
|ТО-0
|ТО-1
|ТО-2
|ТО-3
|ТО-4
|ТО-5
|ТО-6
|1.7л. (83л.с., 8кл), МТ
|7000
|10300
|14800
|25200
|19000
|17500
|23000
|1.8л. (90л.с., 8кл), МТ
|6500
|10100
|12400
|14800
|25700
|14800
|22800
|Niva Legend
|ТО-0
|ТО-1
|ТО-2
|ТО-3
|ТО-4
|ТО-5
|ТО-6
|1.7 л (83 л. с., 8кл), МТ
|6300
|8300
|10200
|11900
|16400
|8300
|13900
|Lada Iskra
|ТО-0
|ТО-1
|ТО-2
|ТО-3
|ТО-4
|ТО-5
|ТО-6
|1.6 л (90 л. с.), 5МТ
|12500
|14300
|14100
|28200
|18000
|31700
|1.6 л (106 л. с.), АТ
|13800
|15900
|37800
|29000
|19400
|28500
|1.6 л (106 л. с.), 6МТ
|4300
|13800
|15800
|19400
|33200
|19300
|27400
Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что индексация стоимости ТО обычно связана с изменением цен на оригинальные запчасти, расходные материалы и нормо-часы работ. Поскольку дилеры работают в разных регионах, итоговая сумма для владельца будет зависеть от локальной политики конкретного сервисного центра.
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