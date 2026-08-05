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Без расходов на базовое ТО: как работает обновленный сервис подписки "LADA Легко"

Авто

Сервис подписки на автомобили "LADA Легко" расширяет географию присутствия, модельный ряд и круг пользователей. Теперь воспользоваться услугой фиксированной ежемесячной оплаты за эксплуатацию автомобиля могут жители Санкт-Петербурга и юридические лица.

Lada
Фото: commons.wikimedia.org by Christo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada

География и клиенты

До этого день автомобилей по подписке были доступны только в Москве. Теперь программа запущена и в Санкт-Петербурге. Параллельно сервис открыл доступ к договорам для компаний и представителей малого бизнеса, предложив им специализированный формат оформления документов.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что выход на корпоративный сегмент позволяет сервису диверсифицировать спрос: бизнесу зачастую выгоднее платить фиксированный платеж за мобильность, чем содержать собственный автопарк и брать на себя расходы по его обновлению.

Модельный ряд и условия

В сентябре 2026 года в программу будет добавлен LADA Largus. Дополнение линейки вместительной моделью расширяет сценарии использования подписки, включая задачи по перевозке грузов или пассажиров.

Механизм сервиса остается прежним: пользователь вносит фиксированный ежемесячный платеж. В эту сумму уже включены основные эксплуатационные расходы, что избавляет водителя от необходимости отдельно оплачивать базовое обслуживание автомобиля.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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