Защита от обрыва ремня ГРМ: как новая архитектура моторов Lada спасает от дорогого ремонта

Новые бензиновые двигатели Lada второго поколения получили официально подтвержденный конструктивный ресурс от 220 тысяч километров пробега. Этот показатель актуален для всей линейки агрегатов, включая моторы мощностью 90, 120 и 135 л. с., которые устанавливаются на Niva Legend, Iskra и Vesta соответственно.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Бухаров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобили Lada Vesta на автозаводе

Технические изменения и ресурс

Увеличение срока службы узлов достигли за счет обновления ключевых компонентов: модернизировали головку блока цилиндров (ГБЦ), пересмотрели профиль распредвалов и внедрили масляные форсунки. Также обновили шатунно-поршневую группу, снизив коэффициенты трения в сопряжениях.

Для двигателя объемом 1,8 л (Niva Legend) изменения коснулись рампы форсунок, системы вентиляции картера и конструкции крышки ГБЦ.

Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев поясняет, что заявленный минимум в 220 тыс. км зависит от точности подгонки деталей. Применение селективной сборки позволяет минимизировать зазоры между поршнями и цилиндрами, что снижает износ на начальном этапе эксплуатации.

Безопасность при обрыве ремня ГРМ

Все моторы новой серии спроектированы как "безвтыковые". Это означает, что в случае обрыва ремня газораспределительного механизма поршни не сталкиваются с клапанами. Такая архитектура исключает необходимость капитального ремонта двигателя при выходе из строя привода ГРМ.

"Ресурс двигателя — величина переменная. Даже при высоком конструктивном пределе итоговый пробег до капремонта определяют качество масла, чистота топлива и тепловые нагрузки при вождении", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.