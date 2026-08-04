Различия JAC T9 и Huanghai N7: комфорт против грузовых возможностей

Сравнение пикапов JAC T9 и Huanghai N7 выявило принципиальное различие в их позиционировании: первый ориентирован на городской комфорт и динамику, второй — на грузовые перевозки и эксплуатацию в сложных условиях. Несмотря на схожую стоимость, модели различаются по габаритам, типу силовых агрегатов и техническому оснащению.

Фото: Own work by MarcelX42, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ JAC T9

Техническое оснащение и силовые установки

Пикапы используют разные подходы к созданию двигателей. JAC T9 оснащен 2,0-литровым алюминиевым мотором с непосредственным впрыском. Он обладает более высокими паспортными показателями мощности и крутящего момента, однако предъявляет повышенные требования к качеству топлива.

Huanghai N7 использует двигатель 2,4 л с индексом 4K22D4T (база Mitsubishi) с чугунным блоком и распределенным впрыском. Такая конструкция менее чувствительна к качеству бензина и допускает установку газобаллонного оборудования.

Трансмиссии у обеих моделей идентичны: 8-ступенчатые классические автоматы с раздаткой и понижающей передачей. Полный привод реализован по схеме Part-time (постоянный задний, подключаемый передний).

Инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев поясняет, что разница в типах впрыска и материалах блока цилиндров напрямую влияет на ресурс двигателя при использовании топлива разного качества, что критично для региональной эксплуатации в России.

Грузовые возможности и проходимость

Габариты Huanghai N7 существенно превосходят показатели JAC T9: разница в длине и колесной базе составляет более 30 см. Это дает преимущество в плавности хода при пустом кузове и увеличивает полезный объем грузового отсека.

Ширина между арками: у Huanghai N7 — 122 см, у JAC T9 — 117 см. Разница в 5 см позволяет N7 перевозить стандартные строительные листы шириной 120 см.

у Huanghai N7 — 122 см, у JAC T9 — 117 см. Разница в 5 см позволяет N7 перевозить стандартные строительные листы шириной 120 см. Длина платформы: у Huanghai N7 — 174 см, у JAC T9 — 152 см.

у Huanghai N7 — 174 см, у JAC T9 — 152 см. Грузоподъемность: при загрузке свыше 800 кг подвеска JAC T9 ложится на отбойники, в то время как N7 сохраняет свободный ход рессор.

В части проходимости Huanghai N7 изначально оснащен шинами класса AT (All-Terrain), подходящими для бездорожья. JAC T9 в бензиновой версии поставляется с шоссейными покрышками, которые малоэффективны на размокшем грунте. При этом JAC имеет преимущество в виде самоблокирующегося заднего дифференциала.

Комфорт и управление

В интерьере Huanghai N7 больше места для пассажиров и расширенный набор "зимних" опций: обогрев руля и лобового стекла, русифицированная мультимедиа. JAC T9 предлагает только подогрев передних сидений.

Различается и механизм управления: в JAC T9 установлен электрический усилитель руля (ЭУР), обеспечивающий легкость вращения, но снижающий информативность. Huanghai N7 использует гидравлический усилитель (ГУР), который считается более выносливым и ремонтопригодным в условиях внедорожной эксплуатации.

"Выбор между ЭУР и ГУР в сегменте рамных пикапов часто сводится к компромиссу между легкостью парковки в городе и надежностью узла при экстремальных нагрузках на рулевое управление", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.