Маленький Toyota с большими возможностями: в России появился компактвэн с богатым оснащением

На российском рынке через параллельный импорт появились компактвэны Toyota Roomy из Японии. Стоимость новых автомобилей в РФ стартует от 1,5 млн рублей, что превышает японские цены минимум на 500 тысяч рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Tokumeigakarinoaoshima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota ROOMY

Техника и оснащение

В отличие от стандартных версий, предлагаемые в России машины (в частности, через поставщиков из Хабаровска) оснащены турбированным трехцилиндровым двигателем объемом 1,0 литра. Агрегат выдает 98 л. с. и 140 Нм крутящего момента, работает с вариатором и передним приводом.

Топовая комплектация G-T включает светодиодную оптику, однозонный климат-контроль, электронный стояночный тормоз с AutoHold, бесключевой доступ и кожаный мультируль. За безопасность отвечает комплекс Smart Assist: в зависимости от года выпуска он может объединять адаптивный круиз-контроль, систему экстренного торможения, удержание в полосе, распознавание знаков и автоматическое переключение дальнего света.

Автомобильный инженер Артем Николаев отмечает, что малый объем турбированного двигателя требует строгого соблюдения регламентов по замене масла и качеству топлива, так как такие агрегаты более чувствительны к перегревам и загрязнению систем смазки.

Практичность и трансформация

Пятиместный салон Roomy ориентирован на максимальный объем перевозимых грузов. Задний диван смещается по горизонтали, регулируется по наклону спинки и складывается в ровный пол. Это создает грузовую площадку длиной более 1,5 метра.

Для сравнения: цена за новый Toyota Roomy в Хабаровске составляет около 1,525 млн рублей, тогда как универсал LADA Vesta SW Cross стоит от 1,938 млн рублей. Аналогичная ситуация наблюдается с семиместным вэном Toyota Veloz: при цене в ОАЭ от 1,78 млн рублей, в России стоимость модели с учетом всех затрат возрастает до 2,45 млн рублей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто подчеркивает, что значительная разница в цене между рынком Японии и РФ обусловлена расходами на логистику, таможенными пошлинами и утилизационным сбором, которые ложатся на конечного покупателя.

Экспертная проверка: инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев

автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто