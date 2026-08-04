Toyota удивила рынок: компания повысила прогноз прибыли и направила миллиарды на выкуп акций

Toyota пересмотрела годовой прогноз по операционной прибыли в сторону повышения. Несмотря на общеотраслевой спад продаж, компания планирует увеличить операционную выручку по итогам текущего года.

Фото: Own work by TaurusEmerald, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota RAV4

Параллельно с изменением финансовых ожиданий автопроизводитель запустил программу обратного выкупа акций на сумму $6,3 млрд. Эта мера направлена на оптимизацию капитальной структуры и поддержку котировок ценных бумаг.

Повышение прогнозов происходит на фоне снижения объемов реализации автомобилей в ряде регионов. Рост показателей выручки при падающем спросе указывает на высокую эффективность внутренних бизнес-процессов и устойчивость финансовой модели компании к внешним экономическим факторам.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что решение о выкупе акций и рост операционных показателей позволяют компании подтвердить рыночную устойчивость и сохранить инвестиционную привлекательность даже в условиях коррекции спроса.

В то же время Toyota продолжает финансировать разработку электромобилей и новых технологий. Эти инвестиции рассматриваются как основной инструмент обеспечения долгосрочного роста в период трансформации мирового авторынка.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто