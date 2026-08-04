Заправка становится редким событием: названы гибриды, способные проехать более 1000 км

Ряд гибридных автомобилей, официально представленных на российском рынке, способны преодолевать расстояние свыше 1000 км без дозаправки и подзарядки. Наибольший запас хода демонстрируют кроссоверы и седаны, сочетающие двигатель внутреннего сгорания с электрическими установками.

Фото: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Evolute i-Space

Модели с максимальной автономностью

В список наиболее дальнобойных моделей вошли Evolute i-Space, Toyota Camry Hybrid, Hyundai Tucson Hybrid и Nissan X-Trail e-Power. Каждый автомобиль использует свой механизм достижения автономности:

Evolute i-Space заявляет запас хода до 1000 км.

заявляет запас хода до 1000 км. Toyota Camry Hybrid сочетает бензиновый мотор объемом 2,5 литра с электродвигателем для снижения расхода топлива.

сочетает бензиновый мотор объемом 2,5 литра с электродвигателем для снижения расхода топлива. Hyundai Tucson Hybrid использует электрическую поддержку для экономии горючего в городских пробках.

использует электрическую поддержку для экономии горючего в городских пробках. Nissan X-Trail e-Power работает по принципу последовательного гибрида, где ДВС служит генератором для зарядки батареи, а колеса приводит в движение только электромотор.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что высокая автономность гибридов делает их привлекательными для поездок на дальние расстояния, где сеть зарядных станций развита недостаточно. Однако итоговый пробег зависит от стиля вождения и условий эксплуатации.

Особенности владения

Приобретение гибрида требует больших затрат на старте по сравнению с обычными автомобилями. Основной экономический эффект достигается за счет снижения расходов на топливо при интенсивном использовании машины в городе.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто