Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Знают, что нужно детям: породы собак, из которых получаются лучшие четвероногие няньки
Ленинградская область показала устойчивую динамику развития агропромышленного комплекса
Модернизация водоснабжения в Запорожской области улучшила жизнь 30 тысяч жителей
Роспотребнадзор обнаружил патогенные микроорганизмы в водоемах Ростовской области
Биологическая угроза вышла на новый уровень: ИИ упростил создание вирусов в обход всех запретов
Доходы бюджета Санкт-Петербурга выросли на 6,8% за семь месяцев 2026 года
Суд в Минске вынес приговор ранее судимому мужчине за перевозку запрещённых веществ
В Ульяновске реконструируют более 16 километров водопроводных и канализационных сетей
Налоговый кешбэк в Севастополе: почему многим семьям отказывают в выплате

Заправка становится редким событием: названы гибриды, способные проехать более 1000 км

Авто

Ряд гибридных автомобилей, официально представленных на российском рынке, способны преодолевать расстояние свыше 1000 км без дозаправки и подзарядки. Наибольший запас хода демонстрируют кроссоверы и седаны, сочетающие двигатель внутреннего сгорания с электрическими установками.

Evolute i-Space
Фото: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Evolute i-Space

Модели с максимальной автономностью

В список наиболее дальнобойных моделей вошли Evolute i-Space, Toyota Camry Hybrid, Hyundai Tucson Hybrid и Nissan X-Trail e-Power. Каждый автомобиль использует свой механизм достижения автономности:

  • Evolute i-Space заявляет запас хода до 1000 км.
  • Toyota Camry Hybrid сочетает бензиновый мотор объемом 2,5 литра с электродвигателем для снижения расхода топлива.
  • Hyundai Tucson Hybrid использует электрическую поддержку для экономии горючего в городских пробках.
  • Nissan X-Trail e-Power работает по принципу последовательного гибрида, где ДВС служит генератором для зарядки батареи, а колеса приводит в движение только электромотор.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что высокая автономность гибридов делает их привлекательными для поездок на дальние расстояния, где сеть зарядных станций развита недостаточно. Однако итоговый пробег зависит от стиля вождения и условий эксплуатации.

Особенности владения

Приобретение гибрида требует больших затрат на старте по сравнению с обычными автомобилями. Основной экономический эффект достигается за счет снижения расходов на топливо при интенсивном использовании машины в городе.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Они скучают, пока вас нет: 3 породы собак с самой трогательной привязанностью к людям
Собаки
Они скучают, пока вас нет: 3 породы собак с самой трогательной привязанностью к людям
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Военные новости
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Красота и стиль
Пятки просят салон, а хватает таза с водой: домашняя ванночка смягчит огрубевшую кожу
Популярное
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира

Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.

Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Принципиальность или пустой кошелек: позиция Испании поставила под удар единство НАТО Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Последние материалы
В Белоруссии ожидаются кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром
В Мурманске обновят дорогу на улице Академика Павлова за 54 миллиона рублей
Санкт-Петербург увеличил долю российских товаров в госзакупках до 60%
Четверо мужчин спасены с островка озера Алаколь в Казахстане
В Ярославле построят многоквартирный дом на улице Малой Пролетарской
В Минской области зафиксированы выходы медведей к дорогам и поселениям
Собака для спокойной старости: три породы, сохранившие баланс между бдительностью и мягкостью
Дагестан построит более тысячи площадок для сбора мусора до конца 2026 года
Собственников жилья загнали в рамки: безвозмездная передача квадратных метров обросла новыми барьерами
Судимость станет препятствием для получения гражданства и ВНЖ в России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.