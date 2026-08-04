Заправка становится редким событием: названы гибриды, способные проехать более 1000 км

Ряд гибридных автомобилей, официально представленных на российском рынке, способны преодолевать расстояние свыше 1000 км без дозаправки и подзарядки. Наибольший запас хода демонстрируют кроссоверы и седаны, сочетающие двигатель внутреннего сгорания с электрическими установками.
В список наиболее дальнобойных моделей вошли Evolute i-Space, Toyota Camry Hybrid, Hyundai Tucson Hybrid и Nissan X-Trail e-Power. Каждый автомобиль использует свой механизм достижения автономности:
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что высокая автономность гибридов делает их привлекательными для поездок на дальние расстояния, где сеть зарядных станций развита недостаточно. Однако итоговый пробег зависит от стиля вождения и условий эксплуатации.
Приобретение гибрида требует больших затрат на старте по сравнению с обычными автомобилями. Основной экономический эффект достигается за счет снижения расходов на топливо при интенсивном использовании машины в городе.
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.