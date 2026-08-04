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Эпоха беззаботного роста закончилась: Porsche запускает масштабную перестройку бизнеса

Авто

Porsche реорганизует бизнес-модель и пересматривает стратегию развития силовых установок из-за падения спроса на спорткары. Основной удар по доходам компании нанесла китайская рынок, что вынуждает производителя сокращать расходы и корректировать модельный ряд.

Porsche Macan
Фото: commons.wikimedia.org by Yahya S., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Porsche Macan

Три этапа трансформации

Реорганизация разделена на три стадии. В ближайшие два года компания сосредоточится на жестком сокращении издержек для стабилизации финансов. Следующий этап предполагает запуск новых моделей: в частности, выход нового поколения Macan намечен на 2028 или 2029 год. Для этого кроссовера Porsche разрабатывает новый двигатель, адаптированный под гибридную установку.

Оптимизация штата станет частью долгосрочной 10-летней стратегии. Компания планирует уволить еще 5 000 сотрудников; ранее штат уже был сокращен на 9 000 человек. По заявлению руководства, эти меры позволят сэкономить миллиарды долларов и высвободить средства для инвестиций.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что масштабное сокращение персонала и пересмотр продуктовой линейки обычно свидетельствуют о глубоком структурном кризисе в регионах присутствия, где компания больше не может поддерживать прежние темпы маржинальности при текущих затратах.

Баланс между электрификацией и ДВС

Несмотря на падение продаж электромобилей, Porsche продолжит развитие этого сегмента. В линейке появится электрический спорткар 718, который дополнит серию электрокроссоверов Cayenne и Macan. Производство Taycan также сохранится из-за огромных вложений в разработку модели и строительство специализированного завода.

Параллельно марка сохраняет присутствие с традиционными силовыми агрегатами: бензиновые и гибридные версии Cayenne остаются в продаже. Также рассматривается выпуск нового полноразмерного кроссовера, который будет крупнее Cayenne и ориентирован преимущественно на рынок США.

Руководитель Porsche признал, что компания частично игнорировала запросы клиентов, поэтому теперь акцент сместится на инновации. Кроме того, глава компании указал на неравные условия конкуренции с китайскими автопроизводителями.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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