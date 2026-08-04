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LADA вернула рост: секрет июльского успеха оказался связан с неожиданным рывком Niva Travel

Авто

Продажи LADA в июле 2026 выросли на 4,3% г/г до 28 948 авто. За 7 месяцев рынок остался на уровне 2025 года. Рост поддержал всплеск спроса на обновленный внедорожник с более мощным мотором, изменивший структуру продаж.

Lada Iskra SW Cross
Фото: commons.wikimedia.org by Lacherstein, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Lada Iskra SW Cross

Итоги семи месяцев: рынок замер в равновесии

Суммарная статистика дилеров за январь-июль 2026 года зафиксировала продажу 183 091 автомобиля. Эти цифры почти идентичны прошлогодним результатам, что указывает на достижение определенного потолка спроса в текущих экономических условиях.

При этом июльский результат в 28 948 единиц выглядит оптимистично, учитывая общую волатильность сектора. Эксперты связывают такую стабильность с тем, что АвтоВАЗ зафиксировал рост розничных продаж в середине лета во многом благодаря обновлению ключевых моделей и поддержке спроса через финансовые инструменты.

"Стабильность цифр на фоне прошлого года говорит о том, что рынок нащупал точку баланса. Сейчас покупатель стал прагматичнее: если раньше брали то, что есть в наличии, то теперь смотрят на конкретные технические улучшения и стоимость владения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Феномен Niva Travel: почему вырос спрос на внедорожники

Безусловным лидером роста стала LADA Niva Travel, оснащенная 1,8-литровым двигателем. По сравнению с июлем 2025 года продажи этой модификации взлетели в полтора раза. Только за прошлый месяц владельцев нашли 3712 таких машин, что на 3,3% больше июньских показателей.

Интерес к модели подогрели новости о том, что моторы готовят к сотням тысяч километров пробега за счет доработки системы охлаждения и внедрения новых компонентов.

Рост популярности полноприводной техники подтверждает общую тенденцию, когда в стране полный привод впервые стал главным выбором водителей. Это связано не только с дорожными условиями, но и с тем, что внедорожники отечественного производства остаются наиболее доступным предложением в классе 4х4.

Параллельно с этим на выбор потребителей влияют и ценовые маневры в других сегментах, например, когда производитель сделал газовую Lada Vesta выгоднее, снизив начальную стоимость покупки.

"Всплеск продаж версии 1.8 закономерен. Водители давно ждали от Niva Travel большей динамики, особенно при обгонах на трассе. Однако потенциальным покупателям стоит внимательно изучить условия гарантии, так как более мощный агрегат создает повышенную нагрузку на трансмиссию, которая принципиально не изменилась", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Прогнозы до конца года: риски и ожидания

В руководстве компании рассчитывают, что по итогам всего 2026 года рынок сохранит масштабы 2025-го. Этот сценарий возможен при сохранении текущих трендов и отсутствии резких изменений в кредитной политике банков.

Сейчас покупатели активно сравнивают отечественные новинки с предложениями из КНР и техникой, поставляемой неофициально. Например, на рынке появился седан Lavida Pro, который конкурирует с топовыми версиями LADA в ценовом диапазоне от 1,7 млн рублей.

"Для сохранения темпов продаж критически важна доступность заемных средств. Сейчас доля сделок с привлечением банковских денег остается высокой, и любые колебания процентных ставок моментально отразятся на статистике дилеров в четвертом квартале", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Показатель Значение / Изменение
Продажи в июле 2026 г. 28 948 шт. (+4,3% к 2025 г.)
Продажи за 7 месяцев 2026 г. 183 091 шт. (на уровне 2025 г.)
Спрос на Niva Travel 1.8 Рост в 1,5 раза к июлю 2025 г.
Динамика Niva Travel к июню +3,3%

Ответы на популярные вопросы

Почему продажи Niva Travel выросли так сильно?

Основная причина — выход модификации с двигателем 1,8 литра. Покупатели, которым не хватало мощности стандартного 1,7-литрового мотора, сформировали отложенный спрос, реализовавшийся после появления новинки в салонах.

Как изменился общий объем рынка за полгода?

Несмотря на рост в июле, суммарные продажи за семь месяцев остались на уровне прошлого года (чуть более 183 тысяч машин). Это говорит о стабилизации спроса без признаков бурного роста.

Какие модели обеспечивают основной объем продаж?

Локомотивами остаются семейство Granta и обновленная Vesta, однако в июле именно Niva Travel показала наиболее впечатляющую динамику роста относительно своих прошлых показателей.

Что может помешать выполнению годового плана продаж?

Главными рисками остаются возможные изменения в макроэкономике, рост стоимости автокредитов и усиление конкуренции со стороны бюджетных моделей, ввозимых по параллельному импорту.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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