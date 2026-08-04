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Без таможенных сборов и лишних документов: как изменится регистрация авто в новых регионах

Авто

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который радикально упрощает легализацию автомобилей в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Жители и организации новых регионов освобождаются от основных финансовых и бюрократических барьеров при постановке транспорта на учет. В ближайшие два года правительство получит право отменять уплату таможенных пошлин, утилизационного сбора и госпошлин для машин, которые числились в этих субъектах или на Украине до конца 2025 года. Новые правила фактически снимают вопрос о техническом соответствии и легальности ввоза для тысяч автовладельцев, столкнувшихся с правовым вакуумом.

Девушка сидит в автомобиле с документами
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка сидит в автомобиле с документами

Кто и на каких условиях сможет зарегистрировать авто

Новый закон направлен на поддержку местных жителей и компаний, которые пользуются транспортом, ранее имевшим украинскую регистрацию или оформленным по временным правилам новых субъектов РФ. Основное условие для применения льготного порядка — автомобиль должен быть зарегистрирован на территории ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей (либо на Украине) не позднее 31 декабря 2025 года.

"Главная цель этого решения — вывести из "серой зоны" тысячи машин, которые сейчас эксплуатируются без полноценных российских документов. Упрощение процедур позволит людям избежать огромных расходов, ведь обычная растаможка для старой иномарки может стоить больше, чем сам автомобиль", — объяснила в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

Важно, что закон вступает в силу немедленно — с момента официального опубликования. Это позволяет региональным управлениям МВД начать подготовку к приему документов по новым правилам, не дожидаясь длительных переходных периодов.

Отмена сборов и упрощенная проверка: что меняется

Ключевое нововведение касается финансовых преференций. Кабмин РФ наделяется полномочиями разрешать регистрацию без взимания утилизационного сбора и таможенных платежей в течение 2026 и 2027 годов. Это критически важно для региона, где многие автомобили были ввезены без соблюдения российских экологических и фискальных норм. Кроме того, владельцам не придется предоставлять диагностические карты, подтверждающие прохождение техосмотра, и документы о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности.

"Отмена обязательной проверки технического соответствия — это вынужденная, но необходимая мера. Многие автомобили на этих территориях имеют повреждения или изменения конструкции, которые в обычных условиях закрыли бы им путь на дороги. Теперь же владельцы получают шанс узаконить технику без лишних экспертиз, хотя о технических дефектах забывать нельзя ради собственной безопасности", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Упрощенный порядок фактически обнуляет сложности с поиском документов, которые могли быть утрачены в ходе боевых действий или при смене администраций. Отсутствие необходимости предъявлять таможенные документы снимает риск ареста машины из-за ошибок в прошлом оформлении. При этом стоит учитывать, что такие льготы носят адресный характер и касаются только лиц, проживающих или работающих в новых субъектах РФ.

"Этот закон минимизирует риски судебных споров с государством из-за легальности владения имуществом. Жители получают полноценный юридический статус собственника, что в будущем позволит им свободно продавать, дарить или наследовать свои автомобили на всей территории России без ограничений", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Параметр Условия по новому закону
Утилизационный сбор Не взимается (по решению правительства)
Таможенные платежи Не требуются для авто, зарегистрированных до конца 2025 года
Диагностическая карта Не обязательна для постановки на учет
Срок действия льгот 2026 — 2027 годы (основной период)

Ответы на популярные вопросы о регистрации в новых регионах

1. Нужно ли платить госпошлину за выдачу номеров?
Закон предусматривает возможность освобождения от уплаты госпошлин по решению правительства для жителей новых субъектов.

2. Можно ли зарегистрировать машину, купленную на Украине в 2026 году?
Нет, упрощенный порядок действует только для тех транспортных средств, которые были зарегистрированы в регионах или на Украине до 31 декабря 2025 года.

3. Потребуется ли сертификат о безопасности конструкции (СБКТС)?
Согласно подписанному закону, проверка соответствия техническим требованиям для этих автомобилей при постановке на учет не проводится.

4. Кто может воспользоваться льготой?
Упрощенный порядок распространяется на граждан, постоянно проживающих в новых регионах, и на организации, зарегистрированные на этих территориях.

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Экспертная проверка: таможенный брокер, специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова, инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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