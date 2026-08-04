АвтоВАЗ открыл новую дверь для бизнеса: Lada Largus станет доступна по необычной схеме

АвтоВАЗ расширяет возможности фирменного сервиса долгосрочной аренды "Lada Легко". Уже в сентябре текущего года в линейку доступных для подписки автомобилей войдет Lada Largus. Главным нововведением станет доступ к услуге не только для физических лиц, но и для корпоративных клиентов — представителей малого и среднего бизнеса. Это открывает новые перспективы для компаний, которым требуется коммерческий транспорт без необходимости оформлять кредит или лизинг.

Фото: quto by автоваз is licensed under Free More info ларгус

Расширение аудитории и географии сервиса

Программа подписки постепенно охватывает новые регионы и сегменты рынка. На данный момент оформить договор и забрать машину можно в дилерских центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Ключевым изменением в политике бренда стала работа с юридическими лицами. Для бизнеса подготовили специальный формат договора, который учитывает налоговые нюансы и специфику эксплуатации автопарка организациями.

"Для малого бизнеса подписка на универсал — это способ быстро закрыть потребность в логистике без крупных разовых затрат. Если госпомощь помогает семьям оплачивать обучение в автошколах, то арендные модели разгружают бюджет предпринимателей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа, подтвердил, что Largus — не последнее пополнение. В ближайшем будущем планируется не только наращивать список доступных моделей, но и внедрять дополнительные цифровые сервисы, упрощающие процесс эксплуатации арендованной техники.

Условия аренды и текущие тарифы

Сервис работает по принципу "все включено". В фиксированный ежемесячный платеж уже заложены расходы на страхование (КАСКО и ОСАГО), регулярное техническое обслуживание у официальных дилеров, а также сезонная смена шин. Пользователю остается оплачивать только топливо, мойку и парковку.

"Подписка снимает с водителя головную боль о внезапных поломках. Весь регламентный сервис ложится на плечи производителя, что особенно важно для коммерческого транспорта с большими пробегами", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

На старте проекта, запущенного в апреле, клиентам предлагали только седаны Lada Vesta. Автомобиль с двигателем 1,6 литра и автоматической трансмиссией обходится примерно в 44 тысячи рублей ежемесячно при годовом лимите пробега в 30 тысяч километров. Точная стоимость аренды универсала Largus пока держится в секрете, но ожидается, что тариф будет сопоставим с текущими предложениями в классе.

Рыночные показатели и планы производителя

Запуск новых финансовых инструментов происходит на фоне стабильного спроса. В июле 2026 года продажи Lada выросли на 4,3% по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 28,9 тысячи машин. Всего за семь месяцев реализовано более 183 тысяч автомобилей. Чтобы удержать интерес покупателей, завод не только развивает аренду, но и делает прямую покупку доступнее, например, когда газовая Lada Vesta становится выгоднее за счет скидок.

"Важно понимать, что при подписке ответственность за сохранность авто остается на клиенте. Любые повреждения, не покрытые страховкой, придется возмещать, поэтому перед возвратом машины стоит внимательно осмотреть кузов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Параметр подписки Условия сервиса Lada Легко Включенные услуги ТО, страхование, замена шин Годовой лимит пробега 30 000 км Доступные города Москва, Санкт-Петербург Категории клиентов Физлица, ИП и юрлица

Ответы на популярные вопросы

Кто может оформить подписку на Lada Largus?

С сентября услуга доступна как обычным гражданам, так и компаниям (юридическим лицам) в Москве и Петербурге. Нужно ли отдельно платить за страховку?

Нет, стоимость полисов ОСАГО и КАСКО уже включена в ежемесячный арендный платеж. Какой максимальный пробег разрешен по договору?

Стандартные условия сервиса ограничивают годовой пробег автомобиля отметкой в 30 000 километров. Будут ли в сервисе другие модели, кроме Vesta и Largus?

Руководство АвтоВАЗа подтвердило планы по дальнейшему расширению модельного ряда и географии присутствия проекта.

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