Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отмена рейса больше не означает потерю денег: суд защитил туриста и вернул стоимость тура
Власти Ульяновской области планируют внедрить льготную ипотеку для медицинских работников
Жир запирается в печени из-за ежедневной ошибки: одно изменение в меню остановит опасный процесс
Медцентр Управления делами Президента Белоруссии внедрил комплексную схему реабилитации после инсульта
Минздрав Рязанской области трансформирует центры здоровья в центры долголетия
Зарядка при артрозе тазобедренного сустава не творит чудес, но без нее становится только хуже
Служба занятости Мордовии доплачивает подросткам к зарплате 3 726 рублей
Хрустящие огурцы без лишних хлопот: финский рецепт с необычным приемом, который стоит попробовать
Купили золото с рук? Эти способы проверки помогут вычислить подделку до того, как станет поздно

АвтоВАЗ открыл новую дверь для бизнеса: Lada Largus станет доступна по необычной схеме

Авто

АвтоВАЗ расширяет возможности фирменного сервиса долгосрочной аренды "Lada Легко". Уже в сентябре текущего года в линейку доступных для подписки автомобилей войдет Lada Largus. Главным нововведением станет доступ к услуге не только для физических лиц, но и для корпоративных клиентов — представителей малого и среднего бизнеса. Это открывает новые перспективы для компаний, которым требуется коммерческий транспорт без необходимости оформлять кредит или лизинг.

ларгус
Фото: quto by автоваз is licensed under Free More info
ларгус

Расширение аудитории и географии сервиса

Программа подписки постепенно охватывает новые регионы и сегменты рынка. На данный момент оформить договор и забрать машину можно в дилерских центрах Москвы и Санкт-Петербурга. Ключевым изменением в политике бренда стала работа с юридическими лицами. Для бизнеса подготовили специальный формат договора, который учитывает налоговые нюансы и специфику эксплуатации автопарка организациями.

"Для малого бизнеса подписка на универсал — это способ быстро закрыть потребность в логистике без крупных разовых затрат. Если госпомощь помогает семьям оплачивать обучение в автошколах, то арендные модели разгружают бюджет предпринимателей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа, подтвердил, что Largus — не последнее пополнение. В ближайшем будущем планируется не только наращивать список доступных моделей, но и внедрять дополнительные цифровые сервисы, упрощающие процесс эксплуатации арендованной техники.

Условия аренды и текущие тарифы

Сервис работает по принципу "все включено". В фиксированный ежемесячный платеж уже заложены расходы на страхование (КАСКО и ОСАГО), регулярное техническое обслуживание у официальных дилеров, а также сезонная смена шин. Пользователю остается оплачивать только топливо, мойку и парковку.

"Подписка снимает с водителя головную боль о внезапных поломках. Весь регламентный сервис ложится на плечи производителя, что особенно важно для коммерческого транспорта с большими пробегами", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

На старте проекта, запущенного в апреле, клиентам предлагали только седаны Lada Vesta. Автомобиль с двигателем 1,6 литра и автоматической трансмиссией обходится примерно в 44 тысячи рублей ежемесячно при годовом лимите пробега в 30 тысяч километров. Точная стоимость аренды универсала Largus пока держится в секрете, но ожидается, что тариф будет сопоставим с текущими предложениями в классе.

Рыночные показатели и планы производителя

Запуск новых финансовых инструментов происходит на фоне стабильного спроса. В июле 2026 года продажи Lada выросли на 4,3% по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в 28,9 тысячи машин. Всего за семь месяцев реализовано более 183 тысяч автомобилей. Чтобы удержать интерес покупателей, завод не только развивает аренду, но и делает прямую покупку доступнее, например, когда газовая Lada Vesta становится выгоднее за счет скидок.

"Важно понимать, что при подписке ответственность за сохранность авто остается на клиенте. Любые повреждения, не покрытые страховкой, придется возмещать, поэтому перед возвратом машины стоит внимательно осмотреть кузов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Параметр подписки Условия сервиса Lada Легко
Включенные услуги ТО, страхование, замена шин
Годовой лимит пробега 30 000 км
Доступные города Москва, Санкт-Петербург
Категории клиентов Физлица, ИП и юрлица

Ответы на популярные вопросы

Кто может оформить подписку на Lada Largus?
С сентября услуга доступна как обычным гражданам, так и компаниям (юридическим лицам) в Москве и Петербурге.

Нужно ли отдельно платить за страховку?
Нет, стоимость полисов ОСАГО и КАСКО уже включена в ежемесячный арендный платеж.

Какой максимальный пробег разрешен по договору?
Стандартные условия сервиса ограничивают годовой пробег автомобиля отметкой в 30 000 километров.

Будут ли в сервисе другие модели, кроме Vesta и Largus?
Руководство АвтоВАЗа подтвердило планы по дальнейшему расширению модельного ряда и географии присутствия проекта.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров, автослесарь Денис Хромов, автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Не пресс до жжения, а работа изнутри: утреннее упражнение поможет подтянуть нижнюю часть живота
Новости спорта
Не пресс до жжения, а работа изнутри: утреннее упражнение поможет подтянуть нижнюю часть живота
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Садоводство, цветоводство
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Домашние животные
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Популярное
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира

Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.

Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Принципиальность или пустой кошелек: позиция Испании поставила под удар единство НАТО Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Последние материалы
Шумный юг в прошлом: 7 тихих российских курортов, где пенсионеры отдыхают за копейки
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Роскошные китайские авто покоряют рынок: какие преимущества заставляют забыть о немецком премиуме
Капитальный ремонт улицы Комарова в Абакане продлится до конца 2026 года
Новые правила выдачи земли в ДНР: кто из работников может подать заявку
Руководство нефтегазовой компании в Оренбуржье скрыло 131 миллион рублей налогов
Азербайджан введет частичное возмещение логистических затрат для экспортеров
Не бег и не планка: простое упражнение на 8 минут помогает убрать талию и укрепить все тело
Семь промышленных объектов ДНР начали работу в начале 2026 года
Суды Владимирской области стали реже отправлять осуждённых в колонии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.