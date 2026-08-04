Новые китайские кроссоверы всё чаще приезжают в сервисы: названы самые частые гости

Владельцы китайских автомобилей в России стали заезжать на СТО в полтора раза чаще: за последний год количество визитов машин из КНР подскочило на 51%. Статистика международной сети Fit Service за первое полугодие 2026 года фиксирует тревожный тренд — основной поток обращений формируют почти новые иномарки возрастом до трех лет. Если раньше в сервисах латали старые модели из Поднебесной, то теперь техническая поддержка требуется современным кроссоверам, которые едва успели выехать из автосалонов.

Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

Молодеющий автопарк: почему новые машины едут в сервис

Данные аналитиков показывают радикальное омоложение "клиентуры" СТО. В 2026 году львиную долю — 57% — всех обслуженных китайских авто составили машины не старше трех лет. Еще 18% визитов пришлось на транспорт возрастом от четырех до пяти лет. Ситуация зеркально изменилась по сравнению с прошлым годом, когда костяк обращений составлял старый фонд возрастом 10-14 лет. Сегодня доля таких "ветеранов" упала до 10%.

"Рост обращений владельцев свежих машин не всегда связан с критическими поломками. Зачастую это результат массовых продаж последних лет: новые владельцы более дисциплинированы в вопросах ТО, а сложные электронные системы требуют профессиональной диагностики даже при мелких сбоях", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

При этом общий интерес к техническому состоянию машин растет на фоне того, как цены на автомобили заставляют водителей бережнее относиться к уже купленному имуществу. Доля брендов из КНР в общей массе заездов на СТО выросла до 8%, что подтверждает их доминирование на дорогах.

Антирейтинг марок и моделей: кто ломается чаще

Лидером по посещаемости сервисных центров стала марка Chery — на её долю выпало 23,1% всех визитов. Второе место удерживает Haval с показателем 18,5%, а замыкает тройку Geely (16,8%). В пятерку самых частых гостей механиков также попали Changan и Lifan. Среди конкретных моделей чаще всего на подъемниках оказываются популярные кроссоверы, которые ранее ставили рекорды продаж.

"Большое количество заездов популярных моделей вроде Jolion или Coolray напрямую коррелирует с их объемом на рынке. Чем больше таких машин на дорогах, тем чаще мы видим их в боксах. Важно понимать, что многие узлы китайских авто пока не имеют подтвержденного десятилетиями ресурса, в отличие от тех же новых двигателей LADA, параметры которых производитель заявляет официально", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Список самых частых посетителей СТО практически полностью совпадает с лидерами вторичного рынка. В него вошли Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval F7. Следом идут представители Geely: Coolray, Atlas и Monjaro. Высокая плотность электроники в этих моделях иногда играет злую шутку с владельцами, требуя калибровки датчиков или прошивки блоков управления.

Изменение структуры визитов на СТО

Перекос в сторону новых машин эксперты объясняют и тем, что российский рынок автомобилей в 2026 году окончательно переориентировался на полноприводные кроссоверы из Китая. Сложная трансмиссия и обилие вспомогательных систем заставляют владельцев обращаться в крупные сетевые сервисы, так как "гаражный" ремонт для таких машин становится практически невозможным из-за отсутствия специфического диагностического ПО.

"Многие современные китайские модели перенасыщены электроникой. Даже при незначительных отклонениях в напряжении бортовой сети компьютер выдает ошибку, что вынуждает владельца ехать в сервис. Это не всегда означает механическую неисправность, но требует участия квалифицированного специалиста", — констатировал в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Показатель Значение (2026 г.) Рост числа визитов китайских авто +51% к прошлому году Доля машин возрастом до 3 лет на СТО 57% Марка-лидер по обращениям Chery (23,1%) Общая доля китайских марок в сервисах 8%

Ответы на популярные вопросы водителей

Почему новые китайские машины так часто оказываются в сервисе? Это связано с резким ростом их количества на дорогах и необходимостью регулярного гарантийного обслуживания. Также современные модели насыщены сложной электроникой, чувствительной к условиям эксплуатации. Какие модели считаются самыми частыми гостями СТО? В лидерах кроссоверы Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max и линейка Geely (Coolray, Atlas, Monjaro). Это самые массовые модели на рынке, что и отражается в статистике. Правда ли, что старые китайские авто стали реже ломаться? Нет, их доля в сервисах сократилась просто потому, что их стало физически меньше на фоне огромного притока новых машин. Многие владельцы старых "китайцев" пересаживаются на свежие модели. С чем связаны основные жалобы владельцев? Помимо планового ТО, владельцы часто обращаются для настройки электронных помощников, мультимедийных систем и проверки подвески после езды по плохим дорогам.

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