Новые китайские кроссоверы всё чаще приезжают в сервисы: названы самые частые гости

Владельцы китайских автомобилей в России стали заезжать на СТО в полтора раза чаще: за последний год количество визитов машин из КНР подскочило на 51%. Статистика международной сети Fit Service за первое полугодие 2026 года фиксирует тревожный тренд — основной поток обращений формируют почти новые иномарки возрастом до трех лет. Если раньше в сервисах латали старые модели из Поднебесной, то теперь техническая поддержка требуется современным кроссоверам, которые едва успели выехать из автосалонов.
Данные аналитиков показывают радикальное омоложение "клиентуры" СТО. В 2026 году львиную долю — 57% — всех обслуженных китайских авто составили машины не старше трех лет. Еще 18% визитов пришлось на транспорт возрастом от четырех до пяти лет. Ситуация зеркально изменилась по сравнению с прошлым годом, когда костяк обращений составлял старый фонд возрастом 10-14 лет. Сегодня доля таких "ветеранов" упала до 10%.
"Рост обращений владельцев свежих машин не всегда связан с критическими поломками. Зачастую это результат массовых продаж последних лет: новые владельцы более дисциплинированы в вопросах ТО, а сложные электронные системы требуют профессиональной диагностики даже при мелких сбоях", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.
При этом общий интерес к техническому состоянию машин растет на фоне того, как цены на автомобили заставляют водителей бережнее относиться к уже купленному имуществу. Доля брендов из КНР в общей массе заездов на СТО выросла до 8%, что подтверждает их доминирование на дорогах.
Лидером по посещаемости сервисных центров стала марка Chery — на её долю выпало 23,1% всех визитов. Второе место удерживает Haval с показателем 18,5%, а замыкает тройку Geely (16,8%). В пятерку самых частых гостей механиков также попали Changan и Lifan. Среди конкретных моделей чаще всего на подъемниках оказываются популярные кроссоверы, которые ранее ставили рекорды продаж.
"Большое количество заездов популярных моделей вроде Jolion или Coolray напрямую коррелирует с их объемом на рынке. Чем больше таких машин на дорогах, тем чаще мы видим их в боксах. Важно понимать, что многие узлы китайских авто пока не имеют подтвержденного десятилетиями ресурса, в отличие от тех же новых двигателей LADA, параметры которых производитель заявляет официально", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.
Список самых частых посетителей СТО практически полностью совпадает с лидерами вторичного рынка. В него вошли Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval F7. Следом идут представители Geely: Coolray, Atlas и Monjaro. Высокая плотность электроники в этих моделях иногда играет злую шутку с владельцами, требуя калибровки датчиков или прошивки блоков управления.
Перекос в сторону новых машин эксперты объясняют и тем, что российский рынок автомобилей в 2026 году окончательно переориентировался на полноприводные кроссоверы из Китая. Сложная трансмиссия и обилие вспомогательных систем заставляют владельцев обращаться в крупные сетевые сервисы, так как "гаражный" ремонт для таких машин становится практически невозможным из-за отсутствия специфического диагностического ПО.
"Многие современные китайские модели перенасыщены электроникой. Даже при незначительных отклонениях в напряжении бортовой сети компьютер выдает ошибку, что вынуждает владельца ехать в сервис. Это не всегда означает механическую неисправность, но требует участия квалифицированного специалиста", — констатировал в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.
|Показатель
|Значение (2026 г.)
|Рост числа визитов китайских авто
|+51% к прошлому году
|Доля машин возрастом до 3 лет на СТО
|57%
|Марка-лидер по обращениям
|Chery (23,1%)
|Общая доля китайских марок в сервисах
|8%
Это связано с резким ростом их количества на дорогах и необходимостью регулярного гарантийного обслуживания. Также современные модели насыщены сложной электроникой, чувствительной к условиям эксплуатации.
В лидерах кроссоверы Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max и линейка Geely (Coolray, Atlas, Monjaro). Это самые массовые модели на рынке, что и отражается в статистике.Правда ли, что старые китайские авто стали реже ломаться?
Нет, их доля в сервисах сократилась просто потому, что их стало физически меньше на фоне огромного притока новых машин. Многие владельцы старых "китайцев" пересаживаются на свежие модели.С чем связаны основные жалобы владельцев?
Помимо планового ТО, владельцы часто обращаются для настройки электронных помощников, мультимедийных систем и проверки подвески после езды по плохим дорогам.
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