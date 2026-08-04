Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В июле 2026 года Россия стала единственным морским поставщиком СПГ для Бельгии
Реновация набирает обороты: более тысячи москвичей получили шанс на переезд в современные квартиры
Шумный юг в прошлом: 7 тихих российских курортов, где пенсионеры отдыхают за копейки
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Роскошные китайские авто покоряют рынок: какие преимущества заставляют забыть о немецком премиуме
Капитальный ремонт улицы Комарова в Абакане продлится до конца 2026 года
Новые правила выдачи земли в ДНР: кто из работников может подать заявку
Руководство нефтегазовой компании в Оренбуржье скрыло 131 миллион рублей налогов
Азербайджан введет частичное возмещение логистических затрат для экспортеров

Новые китайские кроссоверы всё чаще приезжают в сервисы: названы самые частые гости

Авто

Владельцы китайских автомобилей в России стали заезжать на СТО в полтора раза чаще: за последний год количество визитов машин из КНР подскочило на 51%. Статистика международной сети Fit Service за первое полугодие 2026 года фиксирует тревожный тренд — основной поток обращений формируют почти новые иномарки возрастом до трех лет. Если раньше в сервисах латали старые модели из Поднебесной, то теперь техническая поддержка требуется современным кроссоверам, которые едва успели выехать из автосалонов.

Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом
Фото: freepik.com by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомеханик ремонтирует автомобиль с открытым капотом

Молодеющий автопарк: почему новые машины едут в сервис

Данные аналитиков показывают радикальное омоложение "клиентуры" СТО. В 2026 году львиную долю — 57% — всех обслуженных китайских авто составили машины не старше трех лет. Еще 18% визитов пришлось на транспорт возрастом от четырех до пяти лет. Ситуация зеркально изменилась по сравнению с прошлым годом, когда костяк обращений составлял старый фонд возрастом 10-14 лет. Сегодня доля таких "ветеранов" упала до 10%.

"Рост обращений владельцев свежих машин не всегда связан с критическими поломками. Зачастую это результат массовых продаж последних лет: новые владельцы более дисциплинированы в вопросах ТО, а сложные электронные системы требуют профессиональной диагностики даже при мелких сбоях", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

При этом общий интерес к техническому состоянию машин растет на фоне того, как цены на автомобили заставляют водителей бережнее относиться к уже купленному имуществу. Доля брендов из КНР в общей массе заездов на СТО выросла до 8%, что подтверждает их доминирование на дорогах.

Антирейтинг марок и моделей: кто ломается чаще

Лидером по посещаемости сервисных центров стала марка Chery — на её долю выпало 23,1% всех визитов. Второе место удерживает Haval с показателем 18,5%, а замыкает тройку Geely (16,8%). В пятерку самых частых гостей механиков также попали Changan и Lifan. Среди конкретных моделей чаще всего на подъемниках оказываются популярные кроссоверы, которые ранее ставили рекорды продаж.

"Большое количество заездов популярных моделей вроде Jolion или Coolray напрямую коррелирует с их объемом на рынке. Чем больше таких машин на дорогах, тем чаще мы видим их в боксах. Важно понимать, что многие узлы китайских авто пока не имеют подтвержденного десятилетиями ресурса, в отличие от тех же новых двигателей LADA, параметры которых производитель заявляет официально", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Список самых частых посетителей СТО практически полностью совпадает с лидерами вторичного рынка. В него вошли Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval F7. Следом идут представители Geely: Coolray, Atlas и Monjaro. Высокая плотность электроники в этих моделях иногда играет злую шутку с владельцами, требуя калибровки датчиков или прошивки блоков управления.

Изменение структуры визитов на СТО

Перекос в сторону новых машин эксперты объясняют и тем, что российский рынок автомобилей в 2026 году окончательно переориентировался на полноприводные кроссоверы из Китая. Сложная трансмиссия и обилие вспомогательных систем заставляют владельцев обращаться в крупные сетевые сервисы, так как "гаражный" ремонт для таких машин становится практически невозможным из-за отсутствия специфического диагностического ПО.

"Многие современные китайские модели перенасыщены электроникой. Даже при незначительных отклонениях в напряжении бортовой сети компьютер выдает ошибку, что вынуждает владельца ехать в сервис. Это не всегда означает механическую неисправность, но требует участия квалифицированного специалиста", — констатировал в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Показатель Значение (2026 г.)
Рост числа визитов китайских авто +51% к прошлому году
Доля машин возрастом до 3 лет на СТО 57%
Марка-лидер по обращениям Chery (23,1%)
Общая доля китайских марок в сервисах 8%

Ответы на популярные вопросы водителей

Почему новые китайские машины так часто оказываются в сервисе?

Это связано с резким ростом их количества на дорогах и необходимостью регулярного гарантийного обслуживания. Также современные модели насыщены сложной электроникой, чувствительной к условиям эксплуатации.

Какие модели считаются самыми частыми гостями СТО?

В лидерах кроссоверы Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max и линейка Geely (Coolray, Atlas, Monjaro). Это самые массовые модели на рынке, что и отражается в статистике.

Правда ли, что старые китайские авто стали реже ломаться?

Нет, их доля в сервисах сократилась просто потому, что их стало физически меньше на фоне огромного притока новых машин. Многие владельцы старых "китайцев" пересаживаются на свежие модели.

С чем связаны основные жалобы владельцев?

Помимо планового ТО, владельцы часто обращаются для настройки электронных помощников, мультимедийных систем и проверки подвески после езды по плохим дорогам.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, автоэлектрик Кирилл Семёнов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Тазовые часы против отеков и слабого пресса: простая привычка, которая работает без тренажеров
Новости спорта
Тазовые часы против отеков и слабого пресса: простая привычка, которая работает без тренажеров
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Военные новости
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Комнатные цветы
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Популярное
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира

Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.

Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Принципиальность или пустой кошелек: позиция Испании поставила под удар единство НАТО Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Не просто хаотичный цветник: чем подбить белые гортензии для идеального ландшафта
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Последние материалы
Шумный юг в прошлом: 7 тихих российских курортов, где пенсионеры отдыхают за копейки
Администрация пермского зоопарка призвала посетителей не шуметь у вольера снежных барсов
Роскошные китайские авто покоряют рынок: какие преимущества заставляют забыть о немецком премиуме
Капитальный ремонт улицы Комарова в Абакане продлится до конца 2026 года
Новые правила выдачи земли в ДНР: кто из работников может подать заявку
Руководство нефтегазовой компании в Оренбуржье скрыло 131 миллион рублей налогов
Азербайджан введет частичное возмещение логистических затрат для экспортеров
Не бег и не планка: простое упражнение на 8 минут помогает убрать талию и укрепить все тело
Семь промышленных объектов ДНР начали работу в начале 2026 года
Суды Владимирской области стали реже отправлять осуждённых в колонии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.