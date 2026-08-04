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Внезапные эвакуации могут уйти в прошлое: заветное уведомление спасет машину от штрафстоянки

Авто

Система предварительного уведомления водителей о готовящейся эвакуации автомобиля может стать эффективным инструментом защиты прав граждан, однако ее внедрение требует детальной проработки вопросов информационной безопасности, пояснил автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. В беседе с Pravda.Ru специалист подчеркнул, что большинство нарушений правил парковки происходит из-за невнимательности или неочевидной дорожной разметки, а не из-за злого умысла автомобилистов.

Буксировка автомобиля на эвакуаторе
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Буксировка автомобиля на эвакуаторе

Ранее представители фракции "Новые люди" в Государственной думе во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий оповещать владельцев транспортных средств через портал "Госуслуги" за 15 минут до начала принудительного перемещения машины на штрафстоянку. 

Моржаретто отметил, что техническая база для реализации инициативы существует, однако ключевым барьером остается правовой аспект доступа служб эвакуации к персональным данным граждан. Эксперт указал на необходимость соблюдения баланса между удобством сервиса и защитой частной информации. При этом наличие четких правил помогает избежать спорных ситуаций. Например, штрафы за парковку через планшеты были предметом разбирательств в высших судебных инстанциях.

"Я как автомобилист двумя руками за. Однако как это решать технически? Теоретически база данных есть, номера телефонов есть, но насколько законным будет допуск эвакуаторщиков к этим персональным данным? Не противоречит ли это законодательству?", — задается вопросом эксперт.

Специалист добавил, что зачастую дорожная ситуация меняется слишком быстро, и водители просто не успевают адаптироваться к новым ограничениям. Часто причиной санкций становятся фальшивые дорожные знаки, установленные незаконно. По мнению эксперта, автоматическое предупреждение решило бы проблему случайных нарушений, когда человек не заметил обновленную разметку или недавно установленный указатель.

"Эта инициатива была бы очень полезной, поскольку большинство водителей нарушают правила парковки не по злому умыслу, а из-за невнимательности или недостаточной информированности — например, не заметили знак или не знали, что зона стала платной. Со мной тоже такое случалось: я припарковался на месте, где раньше парковки не было, а ее организовали буквально за несколько дней до моего визита", — рассказал Моржаретто.

Инициатива по предупреждению владельцев авто ложится в общую канву цифровизации транспортной отрасли. В некоторых регионах уже внедряются механизмы, позволяющие бесплатно парковаться в городах владельцам определенных категорий транспорта. Тем не менее, экспертное сообщество продолжает спорить о приоритетах. 

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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