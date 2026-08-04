Цены заморозили, скидки достигли 900 тысяч: что сейчас происходит на российском авторынке

Российское представительство китайского автопроизводителя объявило о сохранении текущей ценовой политики на ближайшие три-четыре месяца. Стоимость модельного ряда останется неизменной, если на рынок не повлияют внешние макроэкономические факторы, такие как колебания курсов валют, изменения ключевой ставки или индексация утилизационного сбора.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Changan CS75 Plus

Стабильность цен и влияние внешних факторов

Компания подтвердила, что текущие рекомендованные розничные цены останутся актуальными до конца осени. Любые корректировки прайс-листов возможны исключительно при наступлении объективных обстоятельств.

К ним относятся изменение стоимости логистических услуг и комплектующих, а также дальнейшая индексация утилизационного сбора, ставки которого с начала года уже выросли на 10-20%.

"Заморозка цен — это сигнал для покупателей, что бренд пытается сохранить конкурентоспособность в условиях волатильности. Однако стоит помнить, что логистические цепочки и стоимость доставки запчастей остаются уязвимыми точками для любого импортера", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Локализация производства как способ сдерживания стоимости

Одним из ключевых инструментов удержания позиций на рынке стало расширение локальной сборки. Наглядным примером стал кроссовер Changan CS75 Plus, стоимость которого удалось снизить после запуска производства на заводе "Автотор".

Местная площадка позволяет не только оперативно реагировать на спрос, но и адаптировать технику под российские дорожные и климатические условия, что положительно сказывается на локализации производства новых моделей.

"Перенос сборки на российские площадки — это правильный шаг для оптимизации издержек. Владельцам важно понимать, что локальные версии машин обычно лучше приспособлены к нашим зимам и качеству покрытия, что снижает риск преждевременных поломок", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Общая динамика автомобильного рынка

Несмотря на отдельные примеры оптимизации цен, июль 2026 года для российского авторынка прошел под знаком роста стоимости. Новые автомобили дорожали в два раза чаще, чем дешевели: корректировку цен вверх провели шесть брендов, в то время как снижение зафиксировано лишь у трех.

Тем не менее, производители продолжают точечные акции. Например, на гибридные модели 2023 года выпуска, такие как Uni-K iDD, сейчас действуют прямые скидки, достигающие 900 тысяч рублей.

"Скидки на модели прошлого года — стандартная практика для избавления складов от стоковых остатков. Но покупателю следует внимательно проверять техническое состояние таких машин, особенно если они долго находились на открытых парковках", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Параметр Изменение Статус цен на ближайшие 3-4 месяца Без изменений Факторы возможного роста Утильсбор, валюта, логистика Эффект от локализации Снижение стоимости моделей Акция на Uni-K iDD Скидка до 900 000 рублей

Ответы на популярные вопросы:

Когда могут измениться цены на автомобили бренда?

Только в случае значительных колебаний валютных курсов или существенного изменения стоимости логистики и комплектующих.

Повлияет ли локальная сборка на стоимость других моделей?

Да, компания стремится оптимизировать цены через адаптацию комплектаций и перенос производства на российские предприятия.

Стоит ли покупать гибриды 2023 года сейчас?

На них действуют значительные прямые скидки, что делает их покупку финансово выгодной при условии проверки остатков на складах.

Коснулось ли подорожание всего модельного ряда?

Нет, большинство моделей сохраняют стабильные цены в течение летнего периода.

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