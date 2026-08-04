АвтоВАЗ назвал предел выносливости новых двигателей LADA: моторы готовят к сотням тысяч километров

Инженеры "АвтоВАЗа" официально подтвердили заложенный ресурс для двигателей LADA нового поколения, включая силовые агрегаты для обновленного семейства внедорожников Niva. Минимальный порог бесперебойной работы конструктивно определен на отметке 220 тысяч километров. Эта планка касается всей линейки свежих моторов, однако реальный срок службы агрегатов может быть вдвое выше при соблюдении определенных условий эксплуатации и качественном сервисе.

Фото: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Lada Niva Bronto

Гарантированный пробег и реальные возможности

Начальник управления проектирования силовых агрегатов "АвтоВАЗа" Григорий Лычев пояснил, что цифра в 220 тысяч километров является базовым расчетным показателем для новых моторов объемом 1,6 и 1,8 литра. В этот список включен и модернизированный 90-сильный двигатель, предназначенный для классических внедорожников. Несмотря на установленный минимум, на заводе фиксируют случаи, когда автомобили проходят без капитального ремонта 400-450 тысяч километров.

"Для современного двигателя 220 тысяч километров — это честный инженерный ориентир. Но важно понимать, что ресурс напрямую зависит от того, как часто владелец меняет масло и какие фильтры использует. Если сократить интервал обслуживания в тяжелых городских условиях, мотор легко проживет гораздо дольше заявленного срока", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Долговечность агрегатов обеспечивается методом селективной сборки. Автоматизированные системы на конвейере сканируют параметры блоков цилиндров, поршней и валов, подбирая детали друг к другу с идеальной точностью. Это позволяет минимизировать зазоры и трение, что критически важно, когда износ двигателя становится заметным после преодоления больших пробегов.

Технологические изменения в деталях

Новое поколение бензиновых моторов, разработанное в рамках проекта кроссовера LADA Azimut, сохранило востребованную "безвтычную" конструкцию. Это означает, что при обрыве ремня ГРМ поршни не встретятся с клапанами, избавляя владельца от дорогостоящего восстановления ГБЦ. При этом инженеры внедрили 37 новых или модернизированных компонентов.

Среди ключевых обновлений — блок цилиндров с измененными масляными форсунками для лучшего охлаждения поршней, новые распредвалы и модуль впуска. Поршневая группа получила кольца со сниженным усилием, что уменьшило внутренние потери. Мощность "младшего" мотора 1.6 теперь составляет 120 л. с. (он появится на LADA Iskra), а "старший" агрегат 1.8 выдает 135 л. с. и предназначен для флагманской LADA Vesta.

"Любые изменения в конструкции, направленные на повышение мощности, требуют особого внимания к техническому состоянию. Новые масляные форсунки и облегченная поршневая группа делают мотор эффективнее, но и чувствительнее к качеству топлива. Владельцам стоит внимательно следить за чистотой системы охлаждения", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Обновление под капотом внедорожников

Значительные перемены коснулись и легендарной Niva Legend. Массовое производство внедорожника с обновленным сердцем стартовало 20 июля. Теперь под капотом устанавливается 1,8-литровый 8-клапанный "атмосферник" мощностью 90 л. с. Аналогичный агрегат уже получили модели Niva Travel в конце 2025 года.

Для интеграции этого мотора потребовалась новая рампа форсунок, переработанная система вентиляции картера и оригинальная крышка головки блока. Такие доработки призваны не только повысить тяговые возможности на бездорожье, но и сделать эксплуатацию автомобиля более предсказуемой в сложных климатических зонах.

"Увеличение объема и обновление ГБЦ на 'Ниве' - это ответ на давние запросы водителей. Больший крутящий момент снижает нагрузку на двигатель при езде внатяг, что в теории должно положительно сказаться на долговечности всей трансмиссии, которая раньше работала на пределе возможностей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Параметр двигателя Характеристики нового поколения Минимальный расчетный ресурс 220 000 километров Мощность мотора 1.6 (Iskra) 120 л. с. Мощность мотора 1.8 (Vesta) 135 л. с. Мощность Niva Legend (1.8) 90 л. с. Конструкция ГРМ "Безвтычная" (безопасная при обрыве ремня)

Ответы на популярные вопросы

Что означает ресурс в 220 тысяч километров? Это гарантированный пробег, который заложен конструкторами при условии выполнения всех регламентных работ. После этой отметки агрегат может потребовать более глубокой диагностики, но не обязательно выйдет из строя. Правда ли, что клапаны больше не гнутся при обрыве ремня? Да, "АвтоВАЗ" сохранил "безвтычную" компоновку для новых моторов 1.6 и 1.8. Специальные выемки в поршнях предотвращают удар о клапаны при рассинхронизации фаз. Какие модели первыми получат форсированные двигатели? До конца года 120-сильный агрегат появится на LADA Iskra. Флагманская Vesta получит 135-сильную версию мотора 1.8. Почему на новой Niva Legend всего 90 л. с. при объеме 1,8 литра? Это дефорсированный 8-клапанный мотор, настроенный на высокий крутящий момент на низких оборотах, что критически важно для внедорожника и долговечности агрегата в грязи и снегу.

Читайте также