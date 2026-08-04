Без выдвижных ручек и лишней электроники: новый кроссовер из Китая сделал ставку на удобство

На российский рынок вышел крупный кроссовер Dongfeng Huge, который предлагает альтернативу молодежным моделям за счет консервативного дизайна и просторного салона. При цене от 2,7 млн рублей автомобиль получил 197-сильный турбомотор, дорожный просвет в 210 мм и редкие для сегмента опции комфорта, ориентированные на семейные поездки и практичную эксплуатацию.

Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Dongfeng Huge

Классический подход к дизайну и эргономике

В отличие от младшей модели Mage, новинка Huge выполнена в более сдержанном стиле. Здесь нет выдвижных ручек дверей, которые могут вызвать вопросы в мороз, — установлены привычные ручки под естественный хват. Массивная радиаторная решетка и строгие линии кузова указывают на прицел в сторону взрослой и семейной аудитории. Внутри автомобиль также сохраняет верность традициям: управление климат-контролем осуществляется удобными физическими регуляторами, а селектор трансмиссии имеет классическую форму.

"Такой подход к эргономике сейчас встречается все реже, хотя он гораздо безопаснее в движении. Когда водитель может нащупать "крутилку" температуры, не отвлекаясь от дороги, это снижает риск возникновения аварийных ситуаций, которые часто провоцирует вибрация руля или плохой обзор при поиске иконок в меню планшета", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Техническая начинка: баланс мощности и расхода

Под капотом установлен бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 197 л. с. В паре с ним работает семиступенчатая роботизированная коробка передач Getrag с "мокрыми" сцеплениями. Несмотря на солидную отдачу, кроссовер настроен на плавное движение. Тяги в 305 Н·м достаточно для уверенных обгонов, при этом средний паспортный расход составляет 7,7 л на 100 км. В реальных условиях смешанного цикла с учетом пробок цифры держатся в районе 8,7 литра, что является хорошим показателем для машины весом более полутора тонн.

"Двигатели малого объема с высокой степенью форсировки требуют особого внимания к смазочным материалам. Чтобы турбина и поршневая группа отходили положенный срок, важно правильно подобрать вязкость моторного масла и не экономить на регламентном обслуживании, особенно учитывая качество топлива на отдаленных заправках", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Комфорт для пассажиров и багажные возможности

Dongfeng Huge выделяется среди конкурентов запасом места на втором ряду и наличием оттоманки (выдвижной подставки для ног) у переднего пассажирского кресла. Задний диван предлагает регулировку наклона спинок и ровный пол. Багажное отделение объемом от 770 до 2160 литров делает модель пригодной для перевозки крупногабаритных грузов. При этом для российских условий предусмотрен "зимний пакет", включающий подогрев руля, форсунок омывателя и передних сидений.

"При покупке такого автомобиля стоит заранее оценить стоимость владения и возможные кузовные работы. Поскольку модель новая, наличие запчастей на складах дилеров может быть ограниченным. В случае серьезных повреждений это напрямую повлияет на рынок подержанных автомобилей, так как страховые компании будут дольше проводить расчеты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Комплектации и стоимость на рынке РФ

Стоимость кроссовера начинается от 2 689 900 рублей. Покупателям предложено четыре варианта окраски кузова. Базовая палитра включает белый, черный и темно-синий цвета. Для тех, кто предпочитает двухцветное исполнение (серый кузов с черной крышей), предусмотрена доплата в размере 30 тысяч рублей. Кроссовер поставляется с передним приводом и независимой подвеской, что в сочетании с клиренсом 210 мм позволяет уверенно передвигаться по проселочным дорогам.

Параметр Характеристики Dongfeng Huge Двигатель и мощность 1.5 Turbo (197 л. с., 305 Н·м) Трансмиссия 7-ступенчатый "мокрый" робот Габариты и база 4720 мм / 2825 мм Объем багажника 770 — 2160 литров Дорожный просвет 210 мм Разгон до 100 км/ч 8,2 секунды

Ответы на популярные вопросы о Dongfeng Huge

Какой бензин можно заливать в этот кроссовер?

Производитель допускает использование топлива АИ-92, однако для сохранения ресурса турбомотора рекомендуется заправляться АИ-95. Есть ли у модели полный привод?

В текущих спецификациях для российского рынка Dongfeng Huge представлен исключительно с передним приводом. Насколько комфортно на заднем ряду?

Автомобиль является одним из лидеров сегмента по простору: пол полностью ровный, а спинки сидений можно отклонить для отдыха в дальней дороге. Какая гарантия предоставляется на автомобиль?

Условия зависят от дилерской сети, но стандартно на китайские кроссоверы этого класса распространяется гарантия 3 года или 100 000 км пробега.

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