Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
АвтоВАЗ назвал предел выносливости новых двигателей LADA: моторы готовят к сотням тысяч километров
Море без разорения и космических ценников: куда рвануть в конце лета вместо Турции
РЖД удивили туристов: новый Гастротур превратил поезд в пятизвездочный отель на рельсах
Губительный налет на овощах исчезает за час: хитрый нашатырный трюк спасает грядки
Внезапные эвакуации могут уйти в прошлое: заветное уведомление спасет машину от штрафстоянки
Легкий путь к долголетию без боли: простейшая привычка защищает пожилое здоровье
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
От биопсии до эпиляции: как теперь будут лечить людей с синдромом оборотня в России
Привычные поставки в Россию прекратились: аграрный сектор Армении столкнулся с необратимой угрозой

Без выдвижных ручек и лишней электроники: новый кроссовер из Китая сделал ставку на удобство

Авто

На российский рынок вышел крупный кроссовер Dongfeng Huge, который предлагает альтернативу молодежным моделям за счет консервативного дизайна и просторного салона. При цене от 2,7 млн рублей автомобиль получил 197-сильный турбомотор, дорожный просвет в 210 мм и редкие для сегмента опции комфорта, ориентированные на семейные поездки и практичную эксплуатацию.

Dongfeng Huge
Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Dongfeng Huge

Классический подход к дизайну и эргономике

В отличие от младшей модели Mage, новинка Huge выполнена в более сдержанном стиле. Здесь нет выдвижных ручек дверей, которые могут вызвать вопросы в мороз, — установлены привычные ручки под естественный хват. Массивная радиаторная решетка и строгие линии кузова указывают на прицел в сторону взрослой и семейной аудитории. Внутри автомобиль также сохраняет верность традициям: управление климат-контролем осуществляется удобными физическими регуляторами, а селектор трансмиссии имеет классическую форму.

"Такой подход к эргономике сейчас встречается все реже, хотя он гораздо безопаснее в движении. Когда водитель может нащупать "крутилку" температуры, не отвлекаясь от дороги, это снижает риск возникновения аварийных ситуаций, которые часто провоцирует вибрация руля или плохой обзор при поиске иконок в меню планшета", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Техническая начинка: баланс мощности и расхода

Под капотом установлен бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра мощностью 197 л. с. В паре с ним работает семиступенчатая роботизированная коробка передач Getrag с "мокрыми" сцеплениями. Несмотря на солидную отдачу, кроссовер настроен на плавное движение. Тяги в 305 Н·м достаточно для уверенных обгонов, при этом средний паспортный расход составляет 7,7 л на 100 км. В реальных условиях смешанного цикла с учетом пробок цифры держатся в районе 8,7 литра, что является хорошим показателем для машины весом более полутора тонн.

"Двигатели малого объема с высокой степенью форсировки требуют особого внимания к смазочным материалам. Чтобы турбина и поршневая группа отходили положенный срок, важно правильно подобрать вязкость моторного масла и не экономить на регламентном обслуживании, особенно учитывая качество топлива на отдаленных заправках", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Комфорт для пассажиров и багажные возможности

Dongfeng Huge выделяется среди конкурентов запасом места на втором ряду и наличием оттоманки (выдвижной подставки для ног) у переднего пассажирского кресла. Задний диван предлагает регулировку наклона спинок и ровный пол. Багажное отделение объемом от 770 до 2160 литров делает модель пригодной для перевозки крупногабаритных грузов. При этом для российских условий предусмотрен "зимний пакет", включающий подогрев руля, форсунок омывателя и передних сидений.

"При покупке такого автомобиля стоит заранее оценить стоимость владения и возможные кузовные работы. Поскольку модель новая, наличие запчастей на складах дилеров может быть ограниченным. В случае серьезных повреждений это напрямую повлияет на рынок подержанных автомобилей, так как страховые компании будут дольше проводить расчеты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Комплектации и стоимость на рынке РФ

Стоимость кроссовера начинается от 2 689 900 рублей. Покупателям предложено четыре варианта окраски кузова. Базовая палитра включает белый, черный и темно-синий цвета. Для тех, кто предпочитает двухцветное исполнение (серый кузов с черной крышей), предусмотрена доплата в размере 30 тысяч рублей. Кроссовер поставляется с передним приводом и независимой подвеской, что в сочетании с клиренсом 210 мм позволяет уверенно передвигаться по проселочным дорогам.

Параметр Характеристики Dongfeng Huge
Двигатель и мощность 1.5 Turbo (197 л. с., 305 Н·м)
Трансмиссия 7-ступенчатый "мокрый" робот
Габариты и база 4720 мм / 2825 мм
Объем багажника 770 — 2160 литров
Дорожный просвет 210 мм
Разгон до 100 км/ч 8,2 секунды

Ответы на популярные вопросы о Dongfeng Huge

Какой бензин можно заливать в этот кроссовер?
Производитель допускает использование топлива АИ-92, однако для сохранения ресурса турбомотора рекомендуется заправляться АИ-95.

Есть ли у модели полный привод?
В текущих спецификациях для российского рынка Dongfeng Huge представлен исключительно с передним приводом.

Насколько комфортно на заднем ряду?
Автомобиль является одним из лидеров сегмента по простору: пол полностью ровный, а спинки сидений можно отклонить для отдыха в дальней дороге.

Какая гарантия предоставляется на автомобиль?
Условия зависят от дилерской сети, но стандартно на китайские кроссоверы этого класса распространяется гарантия 3 года или 100 000 км пробега.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, автослесарь Денис Хромов, автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Комнатные цветы
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Военные новости
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Трассу Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре расширяют до четырех полос
Хабаровский край
Трассу Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре расширяют до четырех полос
Популярное
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира

Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.

Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю Любовь Степушова Принципиальность или пустой кошелек: позиция Испании поставила под удар единство НАТО Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Спиртное в РФ теряет покупателей рекордными темпами: причина оказалась куда приземленнее модного ЗОЖ
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
Последние материалы
Губительный налет на овощах исчезает за час: хитрый нашатырный трюк спасает грядки
Внезапные эвакуации могут уйти в прошлое: заветное уведомление спасет машину от штрафстоянки
Легкий путь к долголетию без боли: простейшая привычка защищает пожилое здоровье
Бесподобная дачная клумба за бесценок: пять цветов, которые надо посадить до холодов
От биопсии до эпиляции: как теперь будут лечить людей с синдромом оборотня в России
Привычные поставки в Россию прекратились: аграрный сектор Армении столкнулся с необратимой угрозой
Apple оказалась под угрозой запрета в России: между решением ФАС и iPhone остался один барьер
Эти ошибки убивают пользу мёда: где хранить банку, чтобы сохранить все свойства надолго
Провал плана Зеленского лишил Украину доступа к Чёрному морю
Нефтяной гигант меняет стратегию: один из крупнейших НПЗ Германии перешел новому владельцу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.