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160 тысяч рублей исчезли из ценника: АвтоВАЗ сделал газовую Lada Vesta выгоднее

Авто

АвтоВАЗ ввел прямую скидку в размере 160 тысяч рублей на битопливную модификацию Lada Vesta CNG. Выгода распространяется на все доступные комплектации седана, работающего на метане и бензине, — от базового исполнения Comfort до топовой версии Techno. Это решение делает газовую версию "Весты" значительно доступнее для частных покупателей и таксопарков, учитывая, что использование природного газа позволяет сократить расходы на горючее в 2-3 раза и вдвое снизить ставку транспортного налога.

Седан Lada Vesta
Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Седан Lada Vesta

Цены и комплектации Lada Vesta CNG

Снижение стоимости зафиксировано в официальных прайс-листах производителя в ходе регулярного мониторинга рынка. Дисконт в 160 тысяч рублей предоставляется без дополнительных условий, таких как трейд-ин или оформление кредита. Напомним, что продажи обновленного поколения Vesta NG в битопливном исполнении стартовали в феврале этого года.

"Скидка в 160 тысяч рублей — это серьезный аргумент, который фактически нивелирует разницу в цене между обычной бензиновой версией и модификацией с ГБО. Для тех, кто проезжает большие расстояния, такая машина окупится в разы быстрее, особенно с учетом государственных программ поддержки газомоторного топлива", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Технические особенности и запас хода

Под капотом седана установлен проверенный 1,6-литровый атмосферный двигатель ВАЗ-21129. Его ключевая особенность — адаптация под работу на сжатом природном газе (метане). При использовании бензина агрегат выдает 106 л. с., а при переключении на газ мощность снижается до 96 л. с. В паре с мотором работает классическая пятиступенчатая механическая коробка передач.

Инженеры применили современное газобаллонное оборудование четвертого поколения. Полностью заправленный баллон обеспечивает около 320 километров пробега на метане. Если суммировать это с полным баком бензина, автомобиль способен преодолеть более 1000 километров без остановок на АЗС. Это делает модель востребованной для междугородних поездок, где важна автономность.

"Метан — самое чистое и дешевое топливо на текущий момент. Владельцы таких машин не только экономят на заправках, но и получают ресурсное преимущество: газ не образует нагара в двигателе, что при правильном обслуживании продлевает жизнь поршневой группе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Безопасность и полезный объем

Газовый баллон объемом 90 литров (вмещает 22 кубометра газа) выполнен из стали и стекловолокна. Он размещен за спинками задних сидений, что сократило полезный объем багажника до 250 литров. Однако штатный бензобак на 55 литров остался нетронутым. Контролировать остаток метана водитель может через бортовой компьютер — данные интегрированы в штатную приборную панель.

Особое внимание уделено защите при авариях. Автомобиль оснащен предохранительными клапанами, которые моментально перекрывают подачу газа в случае обрыва магистрали или резкого падения давления, что исключает риск утечки при ДТП.

"При оценке повреждений битопливных машин мы всегда смотрим на целостность креплений баллона. Заводская установка на АвтоВАЗе выполнена по высоким стандартам безопасности, поэтому риск самопроизвольного возгорания здесь не выше, чем у бензинового авто, если водитель не вносил в систему кустарных изменений", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Параметр Значение для Lada Vesta CNG
Размер прямой скидки 160 000 рублей
Мощность (бензин/метан) 106 л. с. / 96 л. с.
Суммарный запас хода более 1000 км
Объем газового баллона 90 литров (22 куб. м)
Экономия на топливе в 2-3 раза ниже затрат на бензин

Ответы на популярные вопросы

1. Нужно ли дополнительно регистрировать ГБО в ГИБДД?
Нет, оборудование установлено на заводе, имеет все необходимые сертификаты и внесено в одобрение типа транспортного средства (ОТТС), поэтому дополнительные проверки не требуются.

2. На какие комплектации распространяется скидка?
Скидка в 160 тысяч рублей действует на все версии седана: Comfort, Life, Enjoy и Techno.

3. Как влияет работа на метане на динамику машины?
Мощность двигателя снижается на 10 л. с. (со 106 до 96 л. с.), что может быть заметно при интенсивном разгоне, но в городском потоке разница минимальна.

4. Есть ли льготы по налогам для этой модели?
Да, во многих регионах России для владельцев автомобилей на метане предусмотрена льгота по транспортному налогу в размере 50%.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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