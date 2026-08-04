Россияне массово меняют привычки за рулём: полный привод впервые стал главным выбором водителей

Российские водители массово пересаживаются на автомобили с четырьмя ведущими колесами: по итогам первой половины 2026 года доля машин с полным приводом впервые в истории перешагнула порог в 40%. Рынок трансформируется под давлением китайского импорта, где система 4х4 становится базовым стандартом, вытесняя привычные переднеприводные седаны. Для владельцев это означает не только лучшую проходимость в зимний период, но и рост расходов на обслуживание, а также изменение структуры ликвидности при последующей перепродаже.

Фото: openverse by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Monjaro

Рекордные цифры: как полный привод захватил рынок

С января по июнь 2026 года в России было продано 260,4 тысячи новых легковых автомобилей с полным приводом. Это абсолютный исторический максимум, составивший 42,8% от общего объема продаж. Рыночная картина изменилась радикально: если еще в прошлом году доля таких машин балансировала на уровне 39,5%, то сейчас они уверенно наступают на пятки массовому сегменту. В то же время переднеприводные модели впервые опустились ниже отметки в 60%, заняв лишь 57% рынка. Задний привод и вовсе превратился в экзотику с долей 0,2%.

"Такой резкий крен в сторону 4х4 объясняется не только климатом, но и агрессивным маркетингом. Китайские бренды, которые сейчас доминируют, предлагают полный привод как стандарт даже в средних версиях, тогда как европейские марки раньше просили за это солидную доплату. Люди привыкают к более сложной технике, часто даже не имея в ней острой необходимости", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Динамика спроса впечатляет: продажи полноприводных авто подскочили на 34%, в то время как сегмент переднего привода показал лишь символический рост в 3%. Подобный разрыв указывает на то, что покупатель готов игнорировать стоимость седанов в пользу универсальности кроссоверов.

Рейтинг предпочтений: от Niva до китайских кроссоверов

Смена лидера в сегменте стала неожиданностью для аналитиков. На первое место вырвалась отечественная Lada Niva Travel (21 431 шт.), потеснив прошлогоднего фаворита Geely Monjaro. Следом идет классическая Niva Legend, удерживающая лояльную аудиторию за счет проходимости и простоты. Однако основной костяк топ-10 формируют именно "иномарки", среди которых Haval Jolion, Geely Monjaro и Tenet T7. Также в списке востребованных моделей значатся Voyah Free и обновленные версии Haval F7.

"Высокий спрос на полный привод напрямую влияет на то, как быстро вы сможете продать машину через 3-4 года. Сейчас на вторичном рынке версии 4х4 оцениваются значительно выше, и их ликвидность кратно превосходит переднеприводные аналоги, особенно в регионах с суровыми зимами. Покупатели рассматривают это как инвестицию в легкую перепродажу", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Почему россияне выбирают 4х4: мнение экспертов

Главным локомотивом роста стала экспансия брендов из КНР. Как отмечает директор по коммуникациям ГК "Автодом" Анна Уткина, китайские производители сделали полный привод доступным массовому потребителю. Станислав Бельский из "Ренессанс страхование" подтверждает: структура предложения изменилась так, что покупатель получает систему 4х4 "в нагрузку" к желаемым опциям комфорта. Кроме того, рост цен заставляет людей выбирать машину на более долгий срок, ориентируясь на максимальную универсальность.

Параметр сравнения Полноприводный автомобиль (4х4) Доля на рынке (1 пол. 2026) 42,8% (рекорд) Темпы роста спроса +34% к прошлому году Стоимость обслуживания Выше из-за замены масла в раздатке и редукторах Ликвидность на "вторичке" Высокая, пользуется стабильным спросом

Обратная сторона медали: цена владения и скрытые нюансы

Несмотря на популярность, эксперты призывают трезво оценивать необходимость сложной трансмиссии. Полный привод — это не только уверенность на снежной каше, но и увеличенный расход топлива, а также усложнение конструкции. Дополнительные узлы, такие как муфты, карданные валы и редукторы, требуют регулярного внимания. Даже при городской эксплуатации важно следить за состоянием системы, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

"Многие забывают, что полный привод требует специфического ухода. Это не только лишние литры бензина, но и необходимость периодической инспекции приводов и муфт. Если вы эксплуатируете машину только в городе по расчищенным дорогам, переплата за 4х4 при покупке и ТО может оказаться экономически неоправданной", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Водителям стоит учитывать, что при возникновении вибраций или гула в трансмиссии, диагностика ходовой части у полноприводного авто будет стоить дороже из-за большего количества проверяемых узлов. Тем не менее, тренд на расширение модельного ряда, включая гибридные установки с электроприводом на задней оси, в ближайшие годы только усилится.

Ответы на популярные вопросы

1. Почему продажи полноприводных машин выросли именно сейчас? Основная причина — доминирование китайских брендов, у которых полный привод часто включен в популярные комплектации. Также покупатели стремятся брать более универсальные авто на фоне общего подорожания рынка. 2. Какой автомобиль стал самым популярным в сегменте 4х4? Лидером стала Lada Niva Travel, которая смогла обойти по продажам Geely Monjaro и классическую "Ниву" Legend. 3. Выгодно ли покупать полный привод для города? С точки зрения комфорта зимой — да. С точки зрения экономики — нет, так как такая машина дороже в покупке, расходует больше топлива и требует более частого обслуживания трансмиссии. 4. Что будет с рынком дальше? Специалисты прогнозируют дальнейший рост доли 4х4, в том числе за счет появления новых гибридных моделей, где полный привод реализуется с помощью электромоторов.

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