Деньги на права и кружки для детей: Роскачество напомнило о неочевидных тратах госпомощи в России

Российские семьи получили разъяснения о дополнительных возможностях использования средств материнского капитала, которые выходят за рамки привычной покупки жилья. Директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков напомнил, что господдержку разрешено направить на оплату обучения в автошколе. Такая мера актуальна для любого из детей в семье, если их возраст составляет от 16 до 25 лет. При этом обязательным условием остается наличие у организации действующей лицензии на образовательную деятельность, а поддержка семей становится более адресной.

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Образовательные курсы и секции

Спектр доступных образовательных услуг включает не только получение водительских прав, но и посещение спортивных секций, творческих кружков и языковых курсов. Родители вправе оплачивать занятия с репетиторами или программы на онлайн-платформах, если поставщик услуг официально зарегистрирован как образовательное учреждение или ИП с соответствующим разрешением. Механизм перечисления средств в таких случаях идентичен процедуре оплаты профессионального обучения вождению.

"Аналогично обучению в автошколе, маткапитал можно направить, только если у организации или индивидуального предпринимателя есть лицензия на образовательную деятельность", — сообщает "За рулём" со ссылкой на представителя Роскачества.

"Расширение списка услуг, доступных для оплаты маткапиталом, помогает родителям инвестировать в реальные навыки детей, такие как управление автомобилем или знание языков", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальным вопросам Елена Романова.

Бытовые расходы студентов и жилье

Для семей, чьи дети уже стали студентами, предусмотрена возможность оплаты проживания в общежитии и связанных с этим коммунальных платежей. Важно учитывать, что средства направляются только на жилье, предоставленное самим учебным заведением. Вариант с коммерческой арендой квартиры законодательством не предусмотрен и маткапиталом не покрывается. Помимо учебы, семьи могут оформить капитал как накопительную пенсию матери или получать ежемесячные выплаты при соблюдении критериев дохода.

Ответы на популярные вопросы о материнском капитале

Можно ли оплатить автошколу для старшего ребенка, если капитал получен на младшего?

Да, средства можно тратить на образование любого ребенка в семье, независимо от очередности его рождения, если возраст учащегося не превышает 25 лет.

Нужно ли ждать трехлетия ребенка для оплаты кружков?

На оплату дошкольного образования средства можно направлять сразу, а на дополнительное образование в секциях и автошколах — только после того, как ребенку, давшему право на капитал, исполнится три года.

Позволят ли оплатить частного репетитора без статуса ИП?

Нет, для перечисления средств у репетитора должен быть статус индивидуального предпринимателя с лицензией или он должен работать в штате лицензированного образовательного центра.

Можно ли погасить маткапиталом долги за свет и воду в общежитии?

Средства разрешено направлять на оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, которое предоставил вуз или колледж на время обучения.

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