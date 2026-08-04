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Volkswagen бросает вызов эпохе бензина: новый кроссовер получил цифровые глаза и умный мозг

Авто

Volkswagen расширяет линейку электрических моделей на своем крупнейшем рынке. Совместное предприятие SAIC Volkswagen раскрыло первые детали о новом среднеразмерном кроссовере ID. Era 5X. Новинка станет "младшим" братом уже известных флагманов 8X и 9X, получив при этом технологии, которые ранее не применялись даже в европейских моделях бренда. Главной особенностью электрокара станет продвинутый автопилот, работающий под управлением лидара, что выводит безопасность и комфорт вождения на новый уровень.

Сборочный завод Volkswagen в Чаттануге
Фото: commons.wikimedia.org by Harrison Keely, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Сборочный завод Volkswagen в Чаттануге

Лидар и обновленный дизайн: что известно о внешности 5X

Первые тизеры ID. Era 5X подтверждают верность немецкой марки актуальному корпоративному стилю, адаптированному для электромобилей. Переднюю часть украшает массивная светодиодная полоса, соединяющая фары, и светящаяся эмблема VW. Однако ключевое отличие кроссовера скрыто над лобовым стеклом — там отчетливо виден корпус лидара. Это устройство позволяет электронике "видеть" дорогу в трехмерном пространстве, обеспечивая работу сложных систем помощи водителю в любых погодных условиях.

"Наличие лидара на крыше говорит о том, что Volkswagen всерьез намерен конкурировать с передовыми китайскими брендами в области беспилотного вождения. Для обычного водителя это означает кратное снижение риска мелких ДТП из-за невнимательности, так как датчики фиксируют препятствия быстрее человеческого глаза", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Техническая начинка и гибридные амбиции

По предварительной информации, ID. Era 5X разделит платформу и ряд агрегатов с седаном 5S, выход которого на рынок состоится чуть раньше. Несмотря на принадлежность к электрической линейке, в семействе ID. Era предусмотрены и гибридные версии. В частности, ожидается связка из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 109 л. с. и электромотора на 177 л. с. Такая компоновка позволяет избавиться от "страха разряженной батареи", сохраняя при этом все преимущества электрической тяги. Пока эксперты спорят о ресурсе агрегатов, многие водители уже присматриваются к стоимости седана от немецкого бренда, который завозят по параллельным схемам.

"Использование проверенного мотора 1.5 в паре с электротягой — это прагматичный ход. В условиях интенсивной эксплуатации такая система будет надежнее чистых "электричек", особенно если владелец планирует дальние поездки, где сеть зарядных станций еще не развита идеально", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Navigate on Autopilot: Volkswagen переходит на новый уровень автономности

Одной из самых громких новостей стало подтверждение системы Navigate on Autopilot (NOA) для моделей 5-й серии. ID. Era 5S и, вероятно, 5X станут первыми автомобилями марки в мире, получившими эту технологию. Система способна самостоятельно перестраиваться, выбирать оптимальную полосу движения и съезжать с развязок без участия человека. Это важный шаг, учитывая, что даже премиальный сегмент сейчас испытывает сложности, и продажи люксовых машин показывают нестабильную динамику.

"Электронные ассистенты такого уровня требуют безупречного состояния датчиков и проводки. Малейшее окисление контактов или сбой в бортовой сети из-за некачественного обслуживания может привести к деактивации автопилота в самый неподходящий момент, поэтому владельцам придется быть крайне внимательными к сервису", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Параметр Характеристики ID. Era 5X / 5S
Тип силовой установки Электро / Гибрид (1.5 л + электромотор)
Мощность электромотора 177 лошадиных сил
Ключевая технология Лидар и система Navigate on Autopilot (NOA)
Позиционирование Среднеразмерный кроссовер для города и трасс

Ответы на популярные вопросы

1. Чем ID. Era 5X отличается от обычных моделей линейки ID?
Линейка ID. Era разработана специально для китайского рынка с упором на более продвинутую электронику, наличие лидаров и интеграцию систем автономного вождения нового поколения, таких как NOA.

2. Можно ли будет купить этот кроссовер в России?
Официальных поставок от производителя не ожидается, однако автомобиль наверняка появится у дилеров благодаря схеме параллельного импорта, как это уже произошло со многими моделями SAIC Volkswagen.

3. Что дает наличие лидара над лобовым стеклом?
Лидар позволяет системе помощи водителю точнее определять расстояние до объектов и их форму, что критически важно для безопасной работы автопилота в тумане, при ярком встречном свете или ночью.

4. Насколько надежна гибридная установка мощностью 177 сил?
Это современная архитектура, ориентированная на экономию топлива. Суммарная мощность достаточна для динамичной езды, а наличие ДВС снимает ограничения по пробегу на одном заряде.

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Экспертная проверка: эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв, автослесарь Денис Хромов, автоэлектрик Кирилл Семёнов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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