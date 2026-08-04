В России утвержден первый национальный ГОСТ для жилых модулей в автодомах

С 1 августа в России вступил в силу первый национальный стандарт, регулирующий жилые модули для автотуризма. ГОСТ устанавливает единые технические требования, методы испытаний и правила оценки соответствия как для самих блоков, так и для базовых транспортных средств. До этого отраслевые критерии безопасности и качества для таких конструкций фактически отсутствовали.

Фото: commons.wikimedia.org by Mj-bird, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Автодом

Документ чётко разделяет категории модулей: перевозка людей внутри жилого отсека во время движения запрещена. Это принципиальное ограничение отличает новые модули от полноценных автодомов (категория M), где сидения для пассажиров предусмотрены конструктивно. Основание для установки модуля широкое — разрешены транспортные средства категорий M (пассажирские), N (грузовые) и O (прицепы). Монтаж допускается как стационарный, так и быстророзъёмный, что даёт владельцам свободу выбора конфигурации под конкретные задачи путешествий.

Автомобильный инженер Александр Морозов отмечает, что появление стандарта создаёт правовую базу для сертификации продукции: производители получат понятные критерии прочности, герметичности, пожаробезопасности и экологичности материалов, а покупатели — инструмент проверки качества перед сделкой.

Для автотуристов стандарт означает рост ответственности поставщиков и снижение риска приобрести небезопасную конструкцию. Одновременно остаются открытыми вопросы парковочной инфраструктуры: габариты модулей на базе грузовиков категорий N и O часто превышают допуски обычных автостоянок, что требует отдельного решения на уровне муниципалитетов.