Жара выше +35 °C раскрывает слабое место автомобиля: почему колёса могут разрушиться на скорости

Главный риск летней трассы — не перегрев двигателя, а потеря управления из-за разрушения шины. В жару выше +35 °C при скорости 120 км/ч внутреннее давление растёт, резина размягчается, а скрытые дефекты корда переходят в критическую фазу. Самое опасное заблуждение — считать перекачку страшнее недокачки. На практике недокачанная шина интенсивнее деформируется, перегревается изнутри и чаще разрывается на скорости.
На нагретом до +60 °C асфальте шина работает в трёх негативных режимах одновременно: трение о дорогу, циклическая деформация плеча и нагрев от собственного гистерезиса. Давление в горячей покрышке может превысить холодное на 0,3-0,5 бар. Если конструкция уже ослаблена износом или травмой, разрыв происходит мгновенно — водитель не успевает среагировать.
Останавливайтесь каждые 2-3 часа или 200-250 км. 15-20 минут в тени достаточно, чтобы шины и двигатель остыли до рабочей температуры. Во время остановки осмотрите покрышки — свежие дефекты часто обнаруживаются именно после нагрева.
"Никогда не охлаждайте горячие шины водой из бутылки или шланга — термошок вызывает микротрещины в резине, которые потом растут при нагрузке. Естественное остывание в тени — единственный безопасный способ", — отметил специалист по шинам Артём Калинин.
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