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Жара выше +35 °C раскрывает слабое место автомобиля: почему колёса могут разрушиться на скорости

Авто

Главный риск летней трассы — не перегрев двигателя, а потеря управления из-за разрушения шины. В жару выше +35 °C при скорости 120 км/ч внутреннее давление растёт, резина размягчается, а скрытые дефекты корда переходят в критическую фазу. Самое опасное заблуждение — считать перекачку страшнее недокачки. На практике недокачанная шина интенсивнее деформируется, перегревается изнутри и чаще разрывается на скорости.

Dacia Jogger на закате
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Dacia Jogger на закате

Почему жара убивает шины

На нагретом до +60 °C асфальте шина работает в трёх негативных режимах одновременно: трение о дорогу, циклическая деформация плеча и нагрев от собственного гистерезиса. Давление в горячей покрышке может превысить холодное на 0,3-0,5 бар. Если конструкция уже ослаблена износом или травмой, разрыв происходит мгновенно — водитель не успевает среагировать.

Что проверять перед выездом

  • Визуальный осмотр: "грыжи" (пузыри на боку), порезы, трещины в основании протектора и на бортовике. "Грыжа" — это разрыв силового корда, шина с таким дефектом не подлежит эксплуатации.
  • Давление: только на холодной шине (после простоя 3+ часа или пробега до 3 км). Норма — на табличке в лючке бензобака или на стойке двери. Не сбрасывайте давление на горячей шине — при остывании получите недокачку.
  • Глубина протектора: законный минимум 1,6 мм, для безопасной трассы в дождь — не менее 3 мм. Измеряйте в нескольких точках по окружности.

Режим движения в жару

Останавливайтесь каждые 2-3 часа или 200-250 км. 15-20 минут в тени достаточно, чтобы шины и двигатель остыли до рабочей температуры. Во время остановки осмотрите покрышки — свежие дефекты часто обнаруживаются именно после нагрева.

"Никогда не охлаждайте горячие шины водой из бутылки или шланга — термошок вызывает микротрещины в резине, которые потом растут при нагрузке. Естественное остывание в тени — единственный безопасный способ", — отметил специалист по шинам Артём Калинин.

Экспертная проверка:
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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